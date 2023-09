Cancro in crescita tra i giovani: tendenze preoccupanti dal 1990 al 2019

Un impressionante aumento del 79% dei nuovi casi di cancro tra i sotto i 50 anni è stato registrato in tutto il mondo negli ultimi tre decenni (1990-2019), secondo una ricerca pubblicata sulla rivista open access BMJ Oncology. Nel 2019, il cancro al seno ha rappresentato il maggior numero di casi di cancro “a insorgenza precoce” in questa fascia d’età. Tuttavia, l’analisi rivela che i tumori del tratto respiratorio (nasofaringe) e della prostata sono quelli che sono aumentati più rapidamente dal 1990. Nel 2019, i tumori che hanno causato il più alto numero di decessi e compromesso la salute tra i giovani adulti sono stati quelli al seno, al tratto respiratorio, ai polmoni, all’intestino e allo stomaco. Mentre il cancro tende a essere più comune nelle persone anziane, le prove suggeriscono che i casi sotto i 50 anni sono aumentati in molte parti del mondo dagli anni ’90. Tuttavia, la maggior parte di questi studi si è concentrata su differenze regionali e nazionali e pochi hanno esaminato la questione da una prospettiva globale o i fattori di rischio per i giovani adulti, affermano i ricercatori. Nel tentativo di colmare queste lacune di conoscenza, il dottor Xue Li che lavora sia al dipartimento di Salute Pubblica dell’Università di Edinburgo sia alla Zhejiang University School of Medicine, a Zhejiang in Cina ha messo in piedi un team di lavoro. I ricercatori hanno utilizzato dati dello studio Global Burden of Disease 2019 su 29 tipi di cancro in 204 paesi e regioni. Hanno esaminato l’incidenza (nuovi casi), i decessi, le conseguenze sulla salute (anni di vita regolati per l’invalidità o DALY) e i fattori di rischio contributivi per tutte le persone di età compresa tra 14 e 49 anni per stimare la variazione percentuale annuale tra il 1990 e il 2019. Nel 2019, le nuove diagnosi di cancro sotto i 50 anni sono state in totale 1,82 milioni, un aumento del 79% rispetto al 1990. In generale, il cancro al seno ha rappresentato il maggior numero di questi casi e dei decessi associati, rispettivamente 13,7 e 3,5/100.000 della popolazione mondiale. Ma i nuovi casi di tumori precoci del tratto respiratorio e della prostata sono aumentati più rapidamente tra il 1990 e il 2019, con variazioni percentuali annuali stimate del 2,28% e del 2,23%, rispettivamente. All’altro estremo dello spettro, il cancro al fegato a insorgenza precoce è diminuito di una stima del 2,88% ogni anno. Nel 2019, più di 1 milione (1,06) di persone sotto i 50 anni sono morte a causa del cancro, un aumento di poco meno del 28% rispetto al 1990. Dopo il cancro al seno, i tumori che hanno causato il maggior numero di decessi e una successiva scarsa salute sono stati quelli del tratto respiratorio, dei polmoni, dello stomaco e dell’intestino, con l’aumento più pronunciato dei decessi tra le persone affette da cancro ai reni o alle ovaie. Nel 2019, i tassi più elevati di tumori a insorgenza precoce si sono registrati in Nord America, in Australasia e in Europa occidentale. Tuttavia, anche i paesi a basso e medio reddito sono stati colpiti, con i tassi di mortalità più elevati sotto i 50 anni in Oceania, nell’Europa orientale e in Asia centrale. E nei paesi a basso e medio reddito, il cancro a insorgenza precoce ha avuto un impatto molto maggiore sulle donne che sugli uomini, sia in termini di decessi che di conseguente scarsa salute. Sulla base delle tendenze osservate negli ultimi tre decenni, i ricercatori stimano che il numero globale di nuovi casi di cancro a insorgenza precoce e i decessi associati aumenteranno ulteriormente del 31% e del 21%, rispettivamente, nel 2030, con le persone tra i 40 e i 49 anni le più a rischio. I fattori genetici sono probabili responsabili, affermano i ricercatori. Tuttavia, i dati indicano che le diete ricche di carne rossa e sale e povere di frutta e latte, il consumo di alcol e il tabagismo sono i principali fattori di rischio sottostanti i tumori più comuni tra i sotto i 50 anni, con l’attività fisica insufficiente, il peso in eccesso e l’alto livello di zucchero nel sangue, come fattori aggiuntivi. I ricercatori dichiarano varie limitazioni ai loro risultati: principalmente, la qualità variabile dei dati dei registri dei tumori in diversi paesi potrebbe aver portato a una sottostima e a una sotto-diagnosi, suggeriscono. E non è ancora chiaro in che misura lo screening e l’esposizione precoce a fattori ambientali possano influenzare le tendenze osservate, aggiungono. Tuttavia, i medici del Centro di Sanità Pubblica dell’Università Queen’s di Belfast, in un editoriale collegato, sottolineano: “I risultati sfidano le percezioni sul tipo di cancro diagnosticato nei gruppi più giovani”. Essi sottolineano: “La comprensione completa delle ragioni che guidano le tendenze osservate rimane sfuggente, anche se è probabile che i fattori legati allo stile di vita contribuiscano, e nuove aree di ricerca come l’uso di antibiotici, il microbioma intestinale, l’inquinamento dell’aria all’aperto e le esposizioni precoci nella vita sono in fase esplorativa. Secondo i ricercatori, sono urgentemente necessarie misure di prevenzione e diagnostica precoce, insieme all’identificazione di strategie di trattamento ottimali per ridurre il boom di insorgenza precoce di cancro tra i giovani e adulti.