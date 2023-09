ICG investe 400 mln in Enfinity Global per lo sviluppo delle energie rinnovabili

Icg (tramite Icg Infra), gestore globale di asset alternativi ha siglato un accordo definitivo con Enfinity Global, leader nel settore delle energie rinnovabili, per un investimento azionario di 400 milioni di euro destinato a finanziare la crescita a breve termine di Enfinity e lo sviluppo della sua strategia aziendale. L’investimento consentirà di accelerare il completamento del portafoglio di Enfinity di 17 GW, compresi 7,3 GW di impianti di stoccaggio dell’energia. Con 1 GW di attività operative a livello globale, Enfinity Global è uno dei produttori indipendenti di energia elettrica che sta crescendo più rapidamente, e il principale sviluppatore di energie rinnovabili in Italia, si legge in una nota. L’accordo rafforza ulteriormente la strategia di Icg Infra, che intende investire in aziende leader di mercato nel settore delle energie rinnovabili in Europa e negli Stati Uniti, che svolgono un ruolo attivo nel sostenere la transizione verso il net zero. Icg Infra collaborerà con il team di gestione di Enfinity per costruire e gestire i progetti esistenti a lungo termine, continuando a sostenere l’espansione, organica e inorganica.”Siamo entusiasti di collaborare con Enfinity, un’azienda leader di mercato nel settore dell’energia solare, sulla base di una visione strategica incentrata sul sostegno alla transizione verso un’economia a zero emissioni di carbonio. L’investimento è alla base del nostro approccio di sostegno a imprenditori e visionari che si impegnano a dare un contributo significativo a un’economia sempre più sostenibile”, commenta Guillaume d’Engremont, nella foto, Capo di ICG Infra. “Siamo molto contenti di collaborare con ICG per accelerare l’esecuzione dei nostri progetti e rispondere al fabbisogno di energia rinnovabile in tutte le ore e in tutti i giorni, senza mai fermarci, dei nostri clienti. La solida esperienza di ICG nel consentire alle aziende di crescere e la sua visione del futuro del settore ne fanno il partner perfetto per Enfinity”, ha detto Carlos Domenech, Ceo di Enfinity Global.