UEFA, pubblicate le linee guida per una ristorazione sana. Uva: si promuovono scelte sostenibili

La UEFA ha pubblicato le sue prime Linee guida per una ristorazione sana e sostenibile, una nuova risorsa per aiutare gli organizzatori di eventi e le aziende a soddisfare la crescente domanda di servizi di ristorazione più sani e sostenibili negli impianti sportivi.

Il documento stabilisce un punto di riferimento per la più ampia comunità calcistica, incoraggiando le organizzazioni a rispondere agli standard in evoluzione nel settore della ristorazione e a ridurre costi e sprechi adottando pratiche più sostenibili.

Sviluppate in collaborazione con ALMA, la Scuola delle Arti Culinarie Italiane, le linee guida forniscono consigli pratici per fare scelte responsabili e sostenibili nella selezione, preparazione, comunicazione e gestione dei rifiuti di alimenti e bevande.

Il lancio avviene durante la Settimana Rifiuti Zero, che incoraggia le persone di tutto il mondo a impegnarsi a ridurre la quantità di rifiuti inviati in discarica, risparmiando denaro e preservando le risorse nel processo.

Michele Uva, nella foto, direttore Sostenibilità Sociale e Ambientale UEFA: “Oggi diamo il via a uno sforzo ad ampio raggio per fornire agli organizzatori di eventi sportivi e ai ristoratori consigli pratici per fare scelte sostenibili nella ristorazione. Non vedo l’ora di vedere queste linee guida tradotte in azioni tangibili durante gli eventi UEFA e in collaborazione con tutto il calcio europeo per aiutare raggiungiamo i nostri obiettivi in ​​materia di salute e benessere e di riduzione dell’impatto sull’ambiente. Queste linee guida saranno seguite da un documento sulle migliori pratiche per la concessione dello stadio in una fase successiva.”

Andrea Sinigaglia, direttore generale ALMA: “Come educatori culinari e chef, sentiamo il dovere di consigliare le persone e guidarle nelle loro scelte alimentari. Per questo siamo lieti di aderire alla UEFA sulle Linee guida per una ristorazione sana e sostenibile, con la speranza che le linee guida possano essere di stimolo per reinterpretare il cibo non solo come fonte di pasti nutrienti e deliziosi, ma anche come un passo verso l’assunzione di responsabilità nei confronti della terra.”

Perché la UEFA lancia le linee guida sulla ristorazione? Ricerche approfondite hanno evidenziato l’impatto delle scelte alimentari, non solo sulla nostra salute fisica e mentale, ma anche sull’ambiente in generale, e le persone tengono sempre più conto di questi risultati nelle loro scelte dietetiche.

In qualità di organo di governo del calcio europeo, crediamo che il calcio e i suoi eventi più importanti possano costituire un esempio guida per le migliori pratiche di sostenibilità in un’ampia gamma di settori, tra cui la promozione di un’alimentazione sana e la riduzione dell’impatto ambientale.

Le linee guida sosterranno gli obiettivi UEFA relativi a salute e benessere, azione per il clima e protezione ambientale stabiliti nella Strategia per la sostenibilità del calcio 2030, “La forza attraverso l’unità” .

In che modo gli organizzatori di eventi e i ristoratori dovrebbero utilizzare le linee guida? Le linee guida comprendono quattro sezioni, ciascuna delle quali offre raccomandazioni pratiche che coprono vari aspetti del percorso di ristorazione.

Passaggio 1 : selezione del cibo

Fase 2 : preparazione del cibo

Fase 3 : Comunicazione del cibo, presentazione e progettazione del menu

Fase 4 : gestione dei rifiuti alimentari

Ciascuna area suggerisce le migliori pratiche per le aziende di ristorazione, presentando prove a sostegno e casi di studio del settore, con informazioni pratiche come tabelle, collegamenti e ricette per aiutare i ristoratori ad applicare le raccomandazioni.

Applicandosi specificamente ai bistrot e alle lounge degli eventi che servono gli ospiti, la forza lavoro e i media, queste linee guida non si estendono alle concessioni degli stadi per gli spettatori, anche se tali documenti seguiranno in una seconda fase.