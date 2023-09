EasyJet potenzia la sua presenza nel Marocco

In collaborazione con l’Ente nazionale del turismo marocchino (Onmt), la compagnia aerea low cost EasyJet aggiungerà 94.346 posti extra verso destinazioni marocchine, Rabat, Marrakech e Agadir, per la stagione invernale 2023-24.

Questa iniziativa consentirà alla compagnia aerea di raggiungere quasi un milione di posti annuali operati verso il Marocco. L’accordo prevede il lancio di diverse rotte dirette che collegano diverse città europee alle tre principali destinazioni marocchine.

Lo riferisce Morocco World News.Così, Rabat sarà collegata a cinque città europee: Parigi, Ginevra, Lione, Nantes e Nizza, mentre Marrakech sarà collegata a Bristol e Porto. Agadir beneficerà di una nuova rotta che la collegherà a Porto, e prenderà il posto della rotta verso Parigi. Adel El Fakir, amministratore delegato dell’Onmt, sottolinea che “sono in corso anche altri accordi con altre compagnie aeree”.

L’accordo EasyJet-Onmtfa parte del piano d’azione 2023-26 dell’Ufficio marocchino chiamato “Light in action”, che mira a collocare il Paese nordafricano tra le prime dieci destinazioni di viaggio al mondo.