Amplifon leader nell’ambito ESG e nell’efficacia delle Relazioni con gli Investitori, secondo Institutional Investor. Enrico Vita miglior Ceo nel settore MedTech europeo

Enrico Vita, nella foto, l’amministratore delegato di Amplifon, ha ottenuto il prestigioso titolo di “Miglior CEO” nel settore delle Tecnologie Mediche e Servizi Sanitari (MedTech) in Europa. Questo onore è stato conferito nell’ambito della classifica annuale “All-Developed Europe Executive Team” condotta da Institutional Investor, un rinomato istituto di ricerca finanziaria internazionale.

Questo riconoscimento è frutto dell’apprezzamento dei rapporti che Enrico Vita ha instaurato con la comunità finanziaria, dimostrando un notevole impegno nel settore MedTech.

Ma non è finita qui. Anche altri membri chiave del team di Amplifon sono stati premiati da Institutional Investor. Il CFO, Gabriele Galli, ha raggiunto il secondo posto nella categoria “Miglior CFO”, mentre Francesca Rambaudi, Responsabile delle Relazioni con gli Investitori e della Sostenibilità, è stata valutata come la numero uno nella categoria “Migliori Professionisti delle Relazioni con gli Investitori”.

Amplifon, una società leader nelle soluzioni uditive e parte dell’indice FTSE MIB, è stata altresì riconosciuta per le sue eccellenze in settori chiave. È stata posizionata ai vertici della classifica in merito agli aspetti legati all’ambiente, alla responsabilità sociale e alla governance (ESG), ai programmi di Relazioni con gli Investitori e all’efficacia del suo team di Relazioni con gli Investitori.

La classifica annuale di Institutional Investor è stata elaborata sulla base delle valutazioni di un vasto campione di oltre 1.600 professionisti, analisti finanziari e investitori provenienti da circa 750 società di servizi finanziari.

Questi riconoscimenti attestano il costante impegno di Amplifon per l’eccellenza nell’industria delle soluzioni uditive e il successo nella costruzione di relazioni positive con la comunità finanziaria internazionale. L’azienda e il suo team di leadership continuano a dimostrare la loro capacità di primeggiare in un settore cruciale per la salute e il benessere delle persone.