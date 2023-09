Gli Emirati Arabi Uniti donano 4,5 mld di dollari all’Africa per l’energia pulita

Gli Emirati Arabi Uniti doneranno 4,5 miliardi di dollari alle iniziative africane per l’energia pulita, ha dichiarato Sultan Al Jaber, nella foto, presidente designato della Cop28, nonché ministro dell’Industria e capo dell’Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc), in occasione dell’apertura del primo vertice climatico del continente africano a Nairobi, in Kenya.

Lo riportano le agenzie internazionali. Tra i vari accordi, gli Emirati Arabi si sono impegnati ad acquistare 450 milioni di dollari di crediti di carbonio dall’Africa Carbon Markets Initiative (Acmi), lanciata al vertice Cop27 dell’Egitto lo scorso anno. L’impegno proviene della UAE Carbon Alliance, una coalizione di attori del settore privato, ed è stato annunciato da Hassaan Ghazali, un gestore degli investimenti presso gli Acceleratori indipendenti del cambiamento climatico degli Emirati Arabi Uniti (Uicca).