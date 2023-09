Mediasei sceglie Evolution GROUP come nuovo partner tecnologico e gli affida la gestione dell’offerta pubblicitaria digitale dei brand femminili

La fine dell’estate porta in dote un nuovo importante risultato per Evolution GROUP, che conferma la costante crescita del proprio network e della propria offerta commerciale siglando una nuova collaborazione che coinvolge le testate digitali femminili del Gruppo editoriale SEI Spa e la sua concessionaria interna Mediasei, per le quali la tech company andrà a rafforzare l’offerta pubblicitaria digitale dei suoi brand femminili.

Il Gruppo editoriale, fondato da Maurizio Belpietro, nella foto, si è da subito distinto per la sua forte offerta editoriale e il valore dei propri brand riconosciuto dal mercato che, grazie ai loro sistemi di comunicazione multi-piattaforma, hanno sempre garantito sia per la parte “cartacea” sia per quella digitale, un’informazione di qualità e di alto profilo giornalistico in tutti gli ambiti dell’universo femminile: news & lifestyle con Donnamoderna.com e confidenze.com, food & recipes con Salepepe.it, health & wellness con starbene.it e design & decor con casafacile.it, portali che ora entreranno a far parte delle verticalità presenti all’interno del network di Evolution.

La tech company leader nel mercato della pubblicità e tecnologia web è incaricata di affiancare Mediasei per la vendita pubblicitaria relativa ai formati display e video, integrando all’interno dei siti di Mediasei la tecnologia proprietaria Content Revolution, ma anche quella di gestire tutto il programmatic advertising e la reservation grazie al supporto del proprio team commerciale. Mediasei srl, nel contempo, continuerà a gestire la vendita diretta della pubblicità e della progettualità su tutti i sistemi dei cinque brand.

“Siamo molto contenti di essere stati scelti da un grande Gruppo come Mediasei, per il quale l’obiettivo primario sarà ottimizzare i ricavi andando a lavorare sui CPM più interessanti che possono offrire le testate dell’editore – afferma Martina Lai, Publisher Manager di Evolution GROUP – Questa collaborazione rappresenta per noi un ulteriore step verso il nostro obiettivo: diventare la prima tech company e concessionaria moderna europea nell’industria dell’online publishing e online advertising”

“Lo sguardo degli editori digitali è sempre volto verso il futuro. In un momento storico come quello in cui ci troviamo oggi, la necessità di rinnovo è reale e necessaria – conclude Daniela Grasso, Direttore Marketing di Mediasei – Con questa collaborazione vogliamo dare un segnale al mercato e alle nostre audience, sia dal punto di vista tecnico, che dal punto di vista editoriale. L’ottimizzazione e la gestione della raccolta pubblicitaria devono necessariamente passare attraverso le mani competenti di chi come noi conosce gli obiettivi e i cambiamenti che il settore impone”