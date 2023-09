Italian Exhibition Group, morto il presidente Lorenzo Cagnoni

Dopo una lunga malattia è morto oggi a 84 anni Lorenzo Cagnoni, presidente di Italian Exhibition group, la società che gestisce le fiere di Rimini e Vicenza. A Cagnoni si deve lo sviluppo del comparto fieristico congressuale a Rimini, tra i più importanti in Italia e in Europa. “E’ stato grande protagonista delle vicende pubbliche della città negli ultimi 40 anni, vero artefice del miracolo di Rimini Fiera e soprattutto un amico”, dice il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad. “Oltre all’ammirazione per il suo lavoro, in questo momento sento tutto il dolore per la perdita di un amico. Lorenzo rimarrà nel mio cuore per sempre, a Rimini, a tutti noi, il compito di portare avanti con la stessa straordinaria passione e lungimiranza la sua creatura e la sua eredità”.