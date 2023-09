Milano registra il suo miglior mese di sempre nel turismo: +33% rispetto al 2019

Con 871.418 arrivi, il mese di luglio 2023 è il miglior mese di sempre per presenze di turisti a Milano: +33% rispetto all’anno record 2019 e +25% sul 2022. I dati della Questura confermano il trend anche nell’area urbana (Città Metropolitana e provincia di Monza e Brianza), con circa 1,2 milioni di arrivi (1.175.591 per l’esattezza). Prosegue quindi l’andamento positivo dei flussi turistici verso il capoluogo lombardo, con risultati da record nel 2023. Da gennaio a luglio, sono stati rilevati circa 5 milioni di arrivi in città, quasi 6,8 milioni se si considera l’area urbana: ogni mese sono stati superati i livelli pre-pandemia. “Non possiamo che essere soddisfatti: Milano si conferma attrattiva tutto l’anno, mesi estivi inclusi – ha commentato l’assessora al Turismo Martina Riva -. I quasi 900mila arrivi registrati a luglio raccontano che la nostra non è solo una città business-oriented, ma è anche una meta perfetta per trascorrere le vacanze, grazie a un’offerta culturale e di intrattenimento di qualità, in grado di intercettare interessi differenti, a cominciare da quelli degli appassionati di sport”. Durante l’estate Milano ha ospitato appuntamenti e competizioni sportive internazionali di forte richiamo: proprio a luglio si sono tenute le gare di Coppa del mondo di ginnastica ritmica e i Mondiali di scherma.