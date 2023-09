Alla scoperta delle tradizioni culinarie siciliane con l’Olio Monte Etna DOP

Vi invitiamo a un nuovo e avvincente incontro per esplorare il meraviglioso mondo dell’Olio Monte Etna DOP e scoprire tutto sul territorio che lo rende unico. Dopo il successo del primo evento tenutosi lo scorso 6 giugno, siamo lieti di annunciare una nuova data: il 5 settembre. Questo appuntamento, che fa parte del calendario di eventi dedicati ai prodotti DOP, IGP e QS siciliani organizzati da DOS Sicilia (l’Associazione di Consorzi per la Promozione e Valorizzazione di produzioni tipiche Agroalimentari Siciliane a Marchio DOP, IGP e QS), si svolgerà presso il Centro Servizi di Via Etnea 1 a Milo (CT) alle 20:00.

Nel corso della serata, avremo l’opportunità di esplorare l’Olio Extravergine di Oliva DOP Monte Etna come un vero tesoro nel panorama enogastronomico. Scopriremo le sue caratteristiche uniche e riceveremo preziosi consigli su come abbinarlo in modo perfetto ai cibi. Inoltre, avremo l’onore di partecipare a una visita guidata presso le aziende presenti alla Vinimilo, culminando in una degustazione finale di questo straordinario olio DOP Monte Etna, abbinato ai rinomati vini dell’Etna e ad altri deliziosi prodotti tipici del territorio, presentati da esperti del settore.

La cultura dell’olio nell’area dell’Etna è una parte intrinseca della vita e delle tradizioni della sua gente. Questo prezioso prodotto rappresenta la qualità della vita e il rispetto per le antiche tradizioni. Ed è proprio per questo motivo che assistiamo a un crescente entusiasmo per la promozione e la valorizzazione di questa produzione d’eccellenza.

L’Olio Extravergine di Oliva DOP Monte Etna si distingue per il suo straordinario profumo fruttato, arricchito da note erbacee, con accenni di carciofo, pomodoro verde e talvolta mandorla fresca. Il suo gusto è caratterizzato da un leggero amaro e piccante, mentre l’acidità è inferiore allo 0,5 g per 100 grammi di olio. Queste caratteristiche uniche sono il risultato delle varietà di olive utilizzate, in particolare la Nocellara Etnea, che costituisce almeno il 65% degli uliveti, insieme ad altre varietà come Moresca, Tonda Iblea, Ogliarola Messinese, Biancolilla, Brandofino e Olivo di Castiglione, fino al massimo del 35%.

Il territorio di produzione, trasformazione e confezionamento dell’Olio Extravergine di Oliva Monte Etna DOP abbraccia alcuni comuni situati sulle pendici del monte Etna, nelle province di Catania, Enna e Messina, in Sicilia. Questo legame profondo con il territorio e l’identità culturale contribuiscono a unire l’Olio DOP Monte Etna alle persone del luogo, che sono fondamentali per il riconoscimento del Consorzio e per promuovere e proteggere questa eccellente produzione.

Per quanto riguarda il processo di produzione, è importante sottolineare che le olive devono essere raccolte direttamente dagli alberi utilizzando la tecnica del pettinatura a mano delle chiome o mezzi meccanici adeguati, evitando di mescolarle con quelle cadute a terra. La “bacchiatura” dei rami non è permessa, e le olive vengono accuratamente lavate prima della molitura, che non deve superare i 40 minuti.

Non perdete i prossimi eventi dedicati alle eccellenze agroalimentari siciliane! Il prossimo appuntamento sarà dedicato alla Pesca di Leonforte IGP, e il ciclo di eventi per l’anno 2023 si concluderà a novembre con i tour educativi sul Pistacchio Verde di Bronte DOP e il formaggio Ragusano DOP.