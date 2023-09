L’Africa si impegna per eliminare il polivirus selvaggio

Un anno dopo la conferma dell’ultimo caso di infezione da poliovirus selvaggio di tipo 1 nella regione africana, i ministri della Sanità e altri leader del settore sanitario si sono riuniti nella settantatreesima sessione del Comitato regionale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms).

L’Africa si è impegnata oggi a raddoppiare gli sforzi per eliminare tutte le forme del virus, scrive l’Oms in un comunicato. L’ultimo caso confermato di poliovirus selvaggio nel continente, legato a un ceppo circolante in Pakistan, è stato segnalato nell’agosto 2022 nella provincia di Tete in Mozambico. Sono stati rilevati un totale di otto casi in Mozambico e nel vicino Malawi, dove un’epidemia è stata confermata nel febbraio 2022. In una risposta coordinata, più di 45 milioni di bambini in cinque paesi dell’Africa meridionale sono stati vaccinati contro il virus.

I funzionari sanitari hanno sottolineato l’importanza di migliorare la sorveglianza della poliomielite, condurre campagne di vaccinazione di qualità, risposte tempestive alle epidemie, compreso il rapido dispiegamento di esperti e altri operatori sul campo per contenere il virus, e di lavorare con le comunità implementando forti misure di sensibilizzazione e mobilitazione per effettuare campagne di vaccinazione.