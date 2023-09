Rimini, aumentano i turisti stranieri

A Rimini, nei primi sette mesi dell’anno, sono calate le presenze turistiche degli italiani a fronte di un aumento degli ospiti stranieri. Lo rende noto Visit Rimini che ha analizzato il resoconto statistico stilato dalla Regione Emilia-Romagna. Un aumento di stranieri superiore anche al 2019. Come sempre al primo posto della classifica ci sono gli arrivi dalla Germania, che soltanto nel mese di luglio 2023 fanno registrare un +6,4% rispetto al 2022 e un +17,9% rispetto al 2019. Per i francesi +3,7% sul 2022 e +8,7% sul 2019. Gli arrivi dall’Austria sono cresciuti del 12,8% sul 2022 e del 60,7% sul 2019 mentre i polacchi sono aumentati del 23,5% sul 2022 e del 44,5% sul 2019. Buoni i risultati anche per Danimarca, Repubblica Ceca e Svizzera. “Anche le prospettive per settembre al momento sono buone, in linea con lo scorso anno”, viene sottolineato. Molti gli eventi che movimenteranno il prossimo mese, a partire, tra gli altri, dal Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini del motomondiale, il Gran Premio Nuvolari, la Transitalia Marathon e MTI Expo, il Trofeo di Pesca d’Altura, la mostra Giardini d’Autore e i convegni ospitati al Palacongressi.