Morbo di Parkinson: scoperto un test del sangue che rivela il danno al DNA mitocondriale

È stato sviluppato un esame del sangue in grado di rilevare la malattia di Parkinson e potenzialmente in grado diagnosticare la condizione prima che il danno al sistema nervoso si aggravi. Lo dimostra lo studio della Duke Health, pubblicato sulla rivista Science Translational Medicine. Un nuovo test diagnostico basato sul sangue sarebbe un importante progresso per la malattia di Parkinson, che affligge 10 milioni di persone in tutto il mondo ed è la seconda malattia neurodegenerativa più comune dopo il morbo di Alzheimer. “Attualmente la malattia di Parkinson viene diagnosticata in gran parte sulla base dei sintomi clinici, dopo che si è già verificato un danno neurologico significativo”, ha dichiarato Laurie Sanders, professore associato presso i dipartimenti di Neurologia e Patologia della Duke School of Medicine, membro del Duke Center for Neurodegeneration and Neurotherapeutics e autore senior. “Un semplice esame del sangue ci permetterebbe di diagnosticare prima la malattia e di iniziare prima le terapie”, ha detto Sanders. “Inoltre, una diagnosi chiara identificherebbe con precisione i pazienti che potrebbero partecipare a studi farmacologici, portando allo sviluppo di trattamenti migliori e potenzialmente anche di cure”, ha continuato Sanders. Come biomarcatore per il loro strumento diagnostico, Sanders e colleghi si sono concentrati sul danno al DNA nei mitocondri. I mitocondri sono fabbriche all’interno delle cellule che convertono l’energia grezza in una forma che alimenta le cellule. Contengono il proprio DNA, che può subire danni separatamente dal DNA nucleare che codifica la maggior parte del genoma di un organismo. Studi precedenti hanno associato il danno al DNA mitocondriale a un aumento del rischio di malattia di Parkinson e la squadra di ricerca, guidata dalla Duke, aveva precedentemente segnalato un accumulo di danni al DNA mitocondriale specificamente nel tessuto cerebrale di pazienti deceduti affetti da Parkinson. Utilizzando la tecnologia della reazione a catena della polimerasi, il gruppo di scienziati della Duke ha sviluppato un test che ha quantificato con successo livelli più elevati di danno al DNA mitocondriale nelle cellule del sangue raccolte da pazienti con Parkinson rispetto a persone senza la malattia. Il nuovo test ha anche identificato livelli elevati di DNA danneggiato nei campioni di sangue di persone che ospitano la mutazione genetica LRRK2, che è stata associata a un maggior rischio di malattia. Il test è stato in grado di individuare i pazienti con malattia di Parkinson con e senza mutazioni LRRK2. Un’ulteriore analisi su cellule di pazienti con malattia di Parkinson ha esaminato se il test basato sulla PCR potesse determinare l’efficacia di una terapia che mira agli effetti associati alla mutazione LRRK2. In questi campioni, il test ha identificato una riduzione del danno al DNA mitocondriale nelle cellule trattate con un inibitore di LRRK2 rispetto ai campioni di pazienti che non hanno ricevuto l’inibitore. Ciò suggerisce che il test potrebbe aiutare a individuare i pazienti con malattia di Parkinson che potrebbero trarre beneficio dal trattamento con l’inibitore della chinasi LRRK2, anche se non presentano una mutazione LRRK2. “La nostra speranza è che questo test possa non solo diagnosticare la malattia di Parkinson, ma anche identificare farmaci in grado di invertire o arrestare il danno al DNA mitocondriale e il processo della malattia”, ha affermato Sanders. “Questa malattia ha un impatto terribile sulle persone, e noi stiamo ancora trattando solo i sintomi”, ha proseguito Sanders. “È importante arrivare al traguardo con trattamenti nuovi ed efficaci”, ha concluso Sanders.