Milano-Atlanta, l’aereo perde quota di colpo per una turbolenza: undici ricoverati tra i passeggeri del volo Delta

Il volo 175 era partito da Malpensa e si trovava a 64 chilometri dallo scalo Hartsfield-Jackson di Atlanta, negli Usa. A causa del maltempo ha perso quota: a bordo 151 persone, alcune sono state proiettate verso l’alto e hanno sbattuto la testa sul soffitto. La compagnia: undici in ospedale.

Undici persone sono state trasportate in ospedale ad Atlanta, negli Stati Uniti, dopo che il volo Delta Air Lines decollato da Milano Malpensa ha incontrato una forte turbolenza a circa 65 chilometri dall’atterraggio. Non è al momento chiaro quante di queste persone — che non sono in pericolo di vita — siano passeggeri e quanti personale di cabina. Alcuni testimoni a bordo hanno raccontato di assistenti di volo sballottati verso il soffitto quando il velivolo ha perso improvvisamente quota.



L’aereo, un Airbus A350, trasportava 151 clienti, 4 piloti e 10 assistenti di volo ed è decollato con poco più di tre ore di ritardo dall’Italia a causa del maltempo che il giorno prima ha riguardato la Georgia. Il volo DL175 non ha incontrato particolari problemi per quasi tutto il viaggio, anche se nei bollettini meteo ricevuti prima della partenza ai piloti era stato notificato il rischio di formazioni di turbolenze improvvise tra North Carolina e Georgia.



Area di turbolenza che si crea, anche abbastanza velocemente, tra Johns Creek e Athens, a nord di Atlanta,proprio poco prima dell’arrivo del volo Delta. È a quel punto che l’Airbus A350 — velivolo di ultima generazione — dopo alcuni secondi in mezzo al maltempo perde all’improvviso quota. Diverse persone — tra assistenti di volo e passeggeri lungo i corridoi o in attesa di entrare nei bagni — vengono sbalzate verso l’alto e vengono ferite in particolare alla testa. Sulle pareti, secondo chi era a bordo, restano diverse strisce di sangue.



A quel punto i piloti chiedono al centro di controllo d’area di Atlanta l’atterraggio di emergenza all’«Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport» — lo scalo più trafficato del mondo —: il velivolo tocca terra alle 18.48 locali (le 00.48 del 30 agosto in Italia, ndr). Non viene fatto scendere nessuno, per un paio d’ore, per consentire al pronto soccorso di assicurarsi delle condizioni dei feriti e di portare in ospedale quelli bisognosi di ulteriori cure.



«I membri del Delta Care Team si sono mobilitati per mettersi in contatto con i clienti del volo che ha subìto gravi turbolenze prima di atterrare in sicurezza ad Atlanta», conferma un portavoce del vettore statunitense. «La nostra priorità è prenderci cura dei nostri clienti e dell’equipaggio che hanno subito infortuni». L’incidente viene confermato in una nota anche dalla Faa, l’ente federale dell’aviazione statunitense.