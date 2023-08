Seez lancia il primo chatbot basato su GPT del settore automobilistico per i concessionari di automobili in Europa e Medio Oriente

Seez, la start-up tecnologica automobilistica all’avanguardia, sta facendo scalpore con “Seezar“, un innovativo chatbot basato su GPT progettato su misura per i concessionari di tutta Europa e del Medio Oriente. Questa soluzione basata sull’intelligenza artificiale rappresenta un punto di svolta, rivoluzionando le interazioni e le operazioni con i clienti nel settore automobilistico.

Addestrato sui nostri moduli AI e su un vasto set di dati automobilistici, il bot basato su GPT fornisce risposte continue ed esecuzione di attività su diversi argomenti. Partendo dall’assistenza clienti, le capacità di Seezar si estenderanno presto alle vendite e alla gestione dei lead, integrandosi perfettamente con i flussi di lavoro dei rivenditori.

Seezar si integra con la nostra piattaforma showroom omnicanale, SeezPad, incorporando funzionalità di Lead Management e CRM. Questa integrazione consolida le interazioni, ottimizzando la comunicazione e arricchendo il percorso del cliente. Le concessionarie sfruttano gli insight dell’intelligenza artificiale per marketing mirato, consigli personalizzati e supporto clienti migliorato.

Seezar sottolinea l’impegno di Seez nello sfruttare il potenziale dell’intelligenza artificiale nel settore automobilistico. Basandosi sul successo del chatbot Caesar del 2017, Seez offre ai concessionari soluzioni basate sull’intelligenza artificiale che migliorano le esperienze e incentivano le vendite.

Tarek Kabrit, CEO di Seez, afferma: “Abbiamo lanciato un chatbot AI 6 anni fa. Probabilmente era troppo presto, ma ora con lo sviluppo di chatgpt, l’aumento del livello di digitalizzazione presso i concessionari e l’apertura dei clienti a completare gran parte dei loro acquisti online, riteniamo che tutto si sia riunito per inaugurare una nuova era nel modo in cui le persone cercano e acquistano automobili, e siamo molto lieti di avere un ruolo in questo”.

Realizzato per i concessionari in Europa e Medio Oriente, Seezar supera i tradizionali limiti dei chatbot, migliorando la comprensione e l’analisi. Questa innovazione è in linea con il cambiamento digitale del settore e l’adozione dell’intelligenza artificiale. La fase iniziale della soluzione entusiasma i concessionari in lista d’attesa, estendendosi gradualmente al primo gruppo.

I risultati di Seez abbracciano l’espansione europea, il lancio sul mercato danese, la prima auto online venduta nei paesi nordici e le partnership con TRYG e Santander. I recenti finanziamenti non divulgati alimentano la crescita nei paesi MENA ed Europa, rafforzando l’impegno nell’intelligenza artificiale e lanciando l’eccellenza automobilistica alimentata da GPT.

La sinergia dei moduli AI di Seez, con la tecnologia GPT, posiziona Seezar all’avanguardia nell’innovazione, migliorando le capacità omnicanale per i rivenditori.