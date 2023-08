Forbes nomina AArete tra le “migliori società di consulenza gestionale del mondo 2023”

AArete , una società globale di consulenza gestionale e tecnologica, è orgogliosa di annunciare che Forbes ha nominato la società tra le migliori società di consulenza gestionale del mondo 2023 .

Nella lista inaugurale del 2022 di Forbes, AArete è stata premiata nella categoria Healthcare & Life Sciences . AArete ha ricevuto un riconoscimento nel settore pubblico e sociale nel 2023, sulla base delle raccomandazioni di clienti e dirigenti senior di altre società di consulenza intervistate a livello globale.

“Siamo onorati di essere riconosciuti sia per il settore sanitario che per la nostra attività nel settore pubblico, al servizio dell’istruzione superiore e degli enti governativi “, ha affermato Loren Trimble, CEO di AArete. “Come ha dimostrato Forbes, i nostri team hanno una conoscenza approfondita e specializzata in diversi settori e le soluzioni di AArete sono indipendenti dal settore.”

Per compilare l’elenco di quest’anno delle migliori società di consulenza gestionale al mondo, Forbes ha collaborato con la società di ricerche di mercato Statista su approfonditi sondaggi online sia su clienti che su dirigenti senior di società di consulenza in 40 paesi. Le aziende sono state valutate per le loro prestazioni in settori specifici e in aree di consulenza funzionale in cui AArete eccelle, tra cui scienza e analisi dei dati , trasformazione digitale e miglioramento operativo .

Oltre al riconoscimento di Forbes, AArete è entrata nella Top 20 delle 50 migliori società di consulenza del 2023 secondo The Consulting Report . Quest’anno, quattro dei leader dell’azienda hanno ricevuto anche riconoscimenti individuali da Consulting Magazine . AArete ha festeggiato il suo 15 ° anniversario in aprile.

Come osserva Forbes , “Che gli affari siano in forte espansione o in declino, le società di consulenza gestionale rimangono molto richieste in tutto il mondo. Secondo un rapporto di Allied Market Research, il mercato globale dei servizi di consulenza gestionale raggiungerà più di 800 miliardi di dollari entro il 2031, quasi tre volte i 300 miliardi di dollari del 2021”.