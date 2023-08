OnlyFans: notevole successo finanziario nel 2022

OnlyFans, il social network noto per i contenuti per adulti, ha riportato un notevole successo finanziario nel 2022. Ecco alcuni punti chiave riguardanti il suo bilancio:

Utile Netto Record: OnlyFans ha chiuso il bilancio 2022 con un utile netto di 404 milioni di dollari, in forte crescita rispetto ai 325 milioni del 2021. Ricavi Oltre il Miliardo: La piattaforma ha superato la soglia del miliardo di ricavi nel 2022, raggiungendo 1,1 miliardi di dollari. Questo rappresenta un aumento rispetto ai 932 milioni del 2021. Dividendo Generoso: Il fondatore e titolare della quota di maggioranza di OnlyFans, Leonid Radvinsky, ha ricevuto un dividendo di 338 milioni di dollari nel 2022, che si aggiungono ai 284 milioni dell’anno precedente. Aumento dei Creator e dei Fan: Il numero di creator (coloro che pubblicano contenuti sulla piattaforma) è aumentato da 2,2 milioni nel 2021 a 3,2 milioni nel 2022. Il numero totale di fan (utenti) è cresciuto dal 27%, passando da 189 milioni a 239 milioni. Entrate per Creator e Spesa Media dei Fan: In media, ogni creator guadagna circa 1.750 dollari all’anno, mentre ogni fan spende circa 25 dollari. Fonte Principale di Ricavi: La maggior parte dei ricavi di OnlyFans proviene dagli Stati Uniti, con circa 733 milioni di dollari su 1,1 miliardi di fatturato totale. In Europa e nel Regno Unito, la piattaforma ha generato 160 milioni di ricavi. Margine di Profitto Elevato: Il margine di profitto di OnlyFans è del 37%, il che significa che la piattaforma è stata in grado di generare profitti significativi a fronte di costi relativamente contenuti. Spese Amministrative e Costo del Venduto: Nel 2022, Fenix International (la società madre di OnlyFans) ha sostenuto 144 milioni di dollari in spese amministrative e 410 milioni di dollari in costo del venduto, oltre a 121 milioni di dollari in tasse.

In sintesi, OnlyFans ha dimostrato di essere un business molto redditizio nel settore dei contenuti per adulti, con una base di creator e fan in crescita e margini di profitto elevati. La sua fonte principale di ricavi rimane gli Stati Uniti, ma continua a espandersi anche in Europa e nel Regno Unito.