Eurosistema: cittadini coinvolti nella scelta delle banconote in euro

L’Eurosistema sta conducendo un’indagine online per coinvolgere i cittadini europei nella scelta dei temi per la prossima serie di banconote in euro. Gli interessati possono partecipare all’indagine fino al 31 agosto 2023. L’indagine offre la possibilità di esprimere un parere su sette temi proposti per le future banconote.

Alcuni dei temi proposti includono:

Fiumi: acque di vita dell’Europa: Questo tema celebra i paesaggi europei, mettendo in evidenza la bellezza della natura europea e sottolineando l’importanza dell’interconnessione e della sostenibilità. La nostra Europa, noi: Questo tema riflette sulle sei dimensioni dell’esistenza individuale e collettiva delle persone in Europa, comprese le sfere dell’essere, del fare, del pensare, dell’amare, della comunicazione e della vita. Uccelli: libertà, resilienza e ispirazione: Questo tema si ispira alla direttiva dell’Unione Europea sull’ambiente, che mira a proteggere le 500 specie di uccelli selvatici presenti nell’Unione Europea.

Le opinioni dei cittadini europei avranno un impatto sulla selezione dei temi per la prossima serie di banconote, rendendo questo processo più inclusivo e rappresentativo.