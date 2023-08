Brics: entrano Argentina, Egitto, Etiopia, Iran, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti

L’annuncio dell’espansione del gruppo dei Brics con l’ingresso di Argentina, Egitto, Etiopia, Iran, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti rappresenta un evento storico. I Brics, originariamente composti da Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, ora si aprono a sei nuovi membri, ampliando la loro portata e influenza a livello globale.

Questa decisione è stata annunciata durante il 15° vertice dei Brics, che si è tenuto in Sudafrica. I leader dei Brics hanno concordato sui criteri e le procedure per l’espansione del gruppo, riconoscendo il loro impegno condiviso per una maggiore cooperazione tra le economie emergenti e in via di sviluppo.

Con l’ingresso dei sei nuovi membri, il PIL complessivo del gruppo Brics rappresenterà circa il 37% del PIL mondiale, e il gruppo includerà il 46% della popolazione mondiale. Questa espansione può portare a una maggiore diversità di punti di vista e a una più ampia rappresentanza di economie in rapida crescita all’interno del gruppo Brics. Sarà interessante vedere come questa espansione influenzerà la dinamica geopolitica e economica globale.