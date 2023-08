Un nuovo studio di The Harris Poll, commissionato da Bayer, suggerisce che i fattori di paura hanno un impatto sulle diagnosi e sulle cure preventive: un adulto americano su quattro preferirebbe non sapere di avere il cancro (il 27% ) e quasi un terzo (31%) evita le visite mediche per paura di ciò che potrebbe apprendere.

Oltre ai fattori di paura, molti adulti americani non conoscono i principali argomenti di salute fisica, dimostrando la necessità di una maggiore educazione sui rischi di malattia:

Il 49% non è a conoscenza del cancro alla prostata

Il 49% non sapeva che la razza di un uomo influisce sul suo rischio di cancro alla prostata

Il 38% non è molto informato sul cancro al seno

Il 48% non era a conoscenza del fatto che la densità del seno influisce sul rischio/diagnosi di cancro

In qualità di una delle principali società di scienze della vita negli Stati Uniti, l’ultimo studio di Bayer è progettato per scoprire comportamenti e barriere dei pazienti, nonché lacune mediche e preventive che l’azienda può aiutare a risolvere attraverso la consapevolezza, l’istruzione, la difesa e l’innovazione.

“L’aumento della paura e dell’ansia, aggravato dalla mancanza di istruzione e in alcuni casi da barriere di fiducia, crea un ambiente in cui le persone potrebbero non accedere alle cure preventive di base per garantire una diagnosi precoce”, ha dichiarato Sebastian Guth, Presidente, Bayer USA e Presidente, Pharmaceuticals , Nord America. “Ciò è aggravato dal fatto che circa 27,4 milioni di persone di tutte le età (8,3%) non hanno accesso all’assicurazione sanitaria. 1 Aziende come Bayer hanno la responsabilità di fornire risorse che aumentino l’educazione sanitaria sull’importanza di comprendere i rischi di malattia, gli screening precoci delle malattie e l’assistenza sanitaria preventiva.

Con l’obiettivo di aiutare a colmare alcune di queste lacune, Bayer collabora con gruppi di difesa dei pazienti per aumentare la fiducia e l’educazione sui fattori di rischio e sulle soluzioni sanitarie. Come parte di questo impegno, Bayer ha collaborato con organizzazioni come Zero Prostate Cancer , Target Cancer Foundation e Prostate Cancer Foundation per aumentare la consapevolezza e aiutare le persone a comprendere le risorse a loro disposizione e i rischi per malattie specifiche.

Bayer ha anche sostenuto la National Kidney Foundation, inclusa la sponsorizzazione del suo progetto “Are You the 33%?” campagna. Con l’obiettivo comune di migliorare i risultati sanitari per le persone affette da malattia renale cronica, la partnership sensibilizza 1 persona su 3 a rischio di sviluppare malattia renale cronica e incoraggia il dialogo con i medici per contribuire a migliorare la diagnosi precoce e l’intervento.

Inoltre, l’azienda sta utilizzando la sua innovazione e scala basata sulla scienza per aiutare ad abbattere le barriere sanitarie per gli americani attraverso impegni come The Nutrient Gap Initiative, che amplia l’accesso a vitamine e minerali alle comunità svantaggiate. Le carenze di vitamine e minerali sono un grave problema di salute pubblica e attraverso l’intervento, l’educazione e la difesa, Bayer mira a invertire il ciclo della malnutrizione, per aiutare le persone a crescere correttamente, crescere famiglie più sane e condurre una vita migliore.

Per coloro che non visitano regolarmente il proprio medico o non hanno accesso a uno, l’auto-cura offre la prima e spesso l’ultima linea di assistenza sanitaria per molte persone. I programmi di educazione sanitaria e l’accesso ai prodotti Bayer, da Claritin e Aleve ad Aspirin e Astepro, o One A Day, possono offrire alle persone un’ancora di salvezza per prendersi cura di se stesse.