Canale di Panama: surriscaldamento globale blocca il passaggio delle navi

Il cambiamento climatico sta avendo un impatto significativo sul Canale di Panama, un nodo strategico per il traffico merci mondiale. Ecco come il cambiamento climatico sta influenzando il Canale di Panama:

Instabilità delle stagioni delle piogge: Il cambiamento climatico ha reso meno stabile il regime delle piogge nella regione del Canale di Panama, che è importante per mantenere i livelli d’acqua necessari al funzionamento del canale. Questo ha portato a una diminuzione dell’acqua disponibile per permettere il passaggio delle enormi navi container.

Surriscaldamento globale e evaporazione: Il surriscaldamento globale ha intensificato il processo di evaporazione nell’area, contribuendo ulteriormente alla diminuzione dei livelli d’acqua necessari per il funzionamento del canale.

Limitazioni operative: A causa della diminuzione dei livelli d’acqua, l’Autorità del Canale di Panama ha dovuto prendere misure per limitare il traffico delle navi. Ciò include limiti alla profondità massima consentita per le navi più grandi e una riduzione del numero di traversate giornaliere.

Congestione e ritardi: A causa delle restrizioni operative, molte navi sono ora in attesa di autorizzazione per attraversare il canale, causando congestione e ritardi significativi. Questo ha un impatto sul commercio globale poiché il Canale di Panama è una rotta marittima chiave per il trasporto di container.

Costi aggiuntivi: I ritardi e la congestione hanno portato a un aumento dei costi di spedizione, con un aumento dei prezzi dei container dalla Cina alla costa del Golfo degli Stati Uniti.

Dipendenza dall’acqua dolce: Il Canale di Panama è unico perché dipende dall’acqua dolce per il suo funzionamento, utilizzando più di 190 milioni di litri d’acqua per ogni nave che attraversa. La siccità e la mancanza di piogge influenzano direttamente la quantità di acqua disponibile.

In sintesi, il cambiamento climatico sta mettendo in evidenza la vulnerabilità delle infrastrutture globali chiave come il Canale di Panama. La diminuzione dell’acqua disponibile sta causando problemi operativi, congestione e costi aggiuntivi nel commercio internazionale. Questa situazione sottolinea l’importanza di affrontare il cambiamento climatico e di adattare le infrastrutture globali per far fronte ai suoi impatti.