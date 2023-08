A giugno la bilancia commerciale dell’Eurozona è in surplus

La prima stima per le esportazioni di beni dell’eurozona verso il resto del mondo a giugno è di 252,3 miliardi di euro, con un aumento dello 0,3% rispetto a giugno 2022 (251,5 miliardi di euro). Le importazioni dal resto del mondo si sono attestate a 229,3 miliardi di euro, in calo del 17,7% rispetto a giugno 2022 (278,5 miliardi di euro). Di conseguenza, a giugno l’area dell’euro ha registrato un’eccedenza negli scambi di beni con il resto del mondo di 23 miliardi di euro, rispetto a un disavanzo di 27,1 miliardi di euro nel giugno 2022.

Il commercio intra-area dell’euro è sceso a 231,6 miliardi di euro nel giugno 2023, in calo del 4,1% rispetto a giugno 2022.

Nel dettaglio, da gennaio a giugno, le esportazioni di merci dell’area dell’euro verso il resto del mondo sono salite a 1.434,9 miliardi di euro (con un aumento del 3,2% rispetto a gennaio-giugno 2022) e le importazioni sono scese a 1.429,6 miliardi di euro (con un calo del 7,3 % rispetto a gennaio-giugno 2022). Di conseguenza, l’area dell’euro ha registrato un surplus di 5,3 miliardi di euro, rispetto ai -151,8 miliardi di euro del periodo gennaio-giugno 2022.

La prima stima per le esportazioni extra-Ue di merci a giugno 2023 era di 225,9 miliardi di euro, in aumento dello 0,4% rispetto a giugno 2022 (225 miliardi di euro). Le importazioni dal resto del mondo si sono attestate a 201,2 mld di euro, in calo del 22,6% rispetto a giugno 2022 (259,9 mld di euro). Di conseguenza, nel giugno 2023 l’Ue ha registrato un surplus di 24,6 miliardi di euro negli scambi di merci con il resto del mondo, rispetto a un deficit di 34,9 miliardi di euro nel giugno 2022. Il commercio intra-Ue è sceso a 358,7 miliardi di euro nel giugno 2023, -3% rispetto a giugno 2022.

Da gennaio a giugno 2023, le esportazioni di merci extra-UE sono salite a 1 286,1 miliardi di euro (con un aumento del 3,9% rispetto a gennaio-giugno 2022) e le importazioni sono scese a 1 290,4 miliardi di euro (con un calo del 10,4% rispetto a gennaio-giugno 2023). giugno 2022). Di conseguenza, l’UE ha registrato un deficit di 4,2 miliardi di euro, rispetto ai 201,3 miliardi di euro del periodo gennaio-giugno 2022. Il commercio intra-UE è salito a 2 120,1 miliardi di euro nel periodo gennaio-giugno 2023, +2,1% rispetto a gennaio-giugno 2022 .

AGI