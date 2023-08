Ospedale San Raffaele: droni per il trasporto di materiale biomedicale e per la sicurezza

Il progetto H2020 Flying Forward 2020 è stato sviluppato dal Centro di Tecnologie Avanzate per la Salute e il Ben-Essere dell’Ospedale San Raffaele insieme ad altri 10 partner europei. L’obiettivo principale del progetto è sviluppare servizi innovativi per il trasporto di materiale biomedicale e per la sicurezza attraverso l’uso dei droni.

Il direttore del Centro di Tecnologie Avanzate, l’ingegner Alberto Sanna, spiega che nell’ambito del progetto, i droni fanno parte di un ampio ecosistema digitale che coinvolge molteplici attori e che mira a sviluppare una nuova forma di mobilità urbana all’interno delle città. L’ospedale coordina 5 Living Lab europei situati a Milano, Eindhoven, Saragozza, Tartu e Oulu. Ogni Living Lab affronta sfide specifiche legate all’infrastruttura, alle normative e alle condizioni ambientali, mentre si concentrano sulla dimostrazione pratica di modelli che utilizzano tecnologie aeree urbane per fornire servizi ai cittadini.

Il progetto ha già creato l’infrastruttura fisica e digitale necessaria per sviluppare la mobilità aerea urbana, implementando soluzioni innovative per l’utilizzo sicuro, efficiente e sostenibile dei droni in ambito urbano. L’Ospedale San Raffaele ha avviato dimostrazioni pratiche che coinvolgono l’uso dei droni per il trasporto di farmaci e campioni biologici all’interno dell’ospedale. Un altro caso d’uso riguarda la sicurezza, in cui i droni vengono utilizzati per la ricognizione di situazioni pericolose all’interno dell’ospedale.

Queste dimostrazioni evidenziano come i droni possano essere sfruttati per migliorare l’efficienza, la flessibilità e la sostenibilità dei servizi sanitari e di sicurezza. Il progetto Flying Forward 2020 mira a sviluppare e implementare nuove soluzioni tecnologiche che possano avere un impatto positivo sulla vita quotidiana delle persone e sul funzionamento delle organizzazioni.