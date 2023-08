Burger King India: no ai pomodori nel menù per fronteggiare la crisi

La catena Burger King, attiva nel subcontinente con oltre 400 ristoranti, è il terzo fast food indiano ad eliminare i pomodori dai suoi menù, per l’aumento del prezzo dell’ortaggio.

La catena ha motivato la decisione per la difficoltà di mantenere la qualità del prodotto e i problemi di approvvigionamento, promettendo però che i pomodori torneranno presto. Il prezzo dei pomodori continua a salire in tutto il paese, e ha raggiunto al dettaglio le 200 rupie per chilogrammo, (2,10 euro), quattro volte circa il prezzo normale, mentre le consegne sono state interrotte in molte aree per via delle piogge monsoniche.

La ministra alle Finanze Sitharaman ha annunciato che il governo, per fronteggiare la crisi, ha deciso di importare pomodori dal Nepal. Secondo dati del governo, il prezzo medio per chilogrammo all’ingrosso nel mese di luglio è stato di 98 rupie.