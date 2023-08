Federbonus piattaforma nata con l’obiettivo di aiutare

«I bonus edilizi sono stati concepiti per facilitare gli interventi di ristrutturazione del nostro patrimonio immobiliare, consentendo anche a chi ha un reddito basso di avviare i lavori grazie alla cessione del credito. Ora però, con i crediti incagliati e l’impossibilità di trasformarli in liquidità, molte imprese e cittadini non hanno più la possibilità economica di farsi carico dei lavori. Una situazione di stallo, che ha portato i cosiddetti “Esodati del Superbonus” ad una protesta ad oltranza davanti nella speranza di riportare l’attenzione su un grave problema rimasto finora senza soluzione. In questa situazione di stallo è dunque provvidenziale la nascita di FederBonus, la piattaforma voluta da Federcontribuenti per la cessione dei crediti operativa da un mese esatto che ha avuto un riscontro oltre tutte le aspettative”. Così in una nota Federcontribuenti che dal 11 luglio ha lanciato la sua piattaforma aperta a tutti «e – precisa l’associazione dei consumatori – ha l’obiettivo di aiutare e non speculare».

“Si tratta di una piattaforma innovativa – spiega Marco Paccagnella, Presidente di Federcontribenti –, che utilizza tecnologie sicure con una metodologia di pagamento all’avanguardia che garantisce cedenti e cessionari. Per accedere al servizio basta seguire il link presente sul sito della nostra associazione www.federcontribuenti.it, registrarsi e caricare i propri dati. Per sapere a che punto è la pratica, basta collegarsi alla piattaforma e verificare i messaggi ricevuti, volendo anche via cellulare. Infatti – prosegue Paccagnella –, uno degli aspetti più interessanti è che la piattaforma è fruibile sia da pc che da mobile in assoluta sicurezza, protetti anche da un codice ‘usa e getta’ inviato di volta in volta alla casella email dell’utente”.