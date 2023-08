Le frodi telefoniche aumentano in tutto il mondo secondo il New Industry Report

Le frodi telefoniche su base nazionale hanno raggiunto nuove vette nel secondo trimestre, secondo il Global Call Threat Report del secondo trimestre 2023 pubblicato da Hiya, leader nella sicurezza vocale. Alcune truffe monitorate da Hiya hanno adottato un approccio “fucile da caccia”, facendo esplodere migliaia di chiamate automatiche mirate a ignari utenti di Amazon , mentre altre erano strettamente mirate a immigrati o anziani .

Mentre il volume complessivo delle chiamate spam, che Hiya definisce chiamate indesiderate che includono sia frodi che molestie, è diminuito rispetto al primo trimestre, i dati raccolti ed esaminati da Hiya hanno mostrato che il tasso di chiamate fraudolente è aumentato in 30 paesi su 39 nel secondo trimestre, ha portato da Porto Rico, Repubblica Ceca e Australia.

Dal primo al secondo trimestre, il tasso di frodi telefoniche è aumentato del 375% a Porto Rico, del 177% nella Repubblica Ceca e del 170% in Australia. A completare la top 10: India (164%), Israele (155%), Polonia (145%), Nuova Zelanda (144%), Indonesia (137%), Singapore (116%) e Slovacchia (83%).

Una manciata di paesi ha visto diminuire i propri tassi di frode telefonica nel secondo trimestre, guidati da Austria (diminuzione del 33%), Regno Unito (diminuzione del 28%) e Portogallo (diminuzione del 9%). Tre paesi – Grecia, Svezia e Canada – non hanno registrato alcun aumento o diminuzione su base trimestrale.

Il Global Call Threat Report confronta il volume e il tasso di chiamate sospette di spam in oltre tre dozzine di paesi in tutto il mondo. I dati nel rapporto di Hiya si basano sulle chiamate che attraversano la rete di sicurezza vocale di Hiya, che include dispositivi abilitati per Samsung Smart Call e l’app mobile di Hiya.

Lo spam telefonico e le frodi continuano a essere un problema globale

Hiya ha identificato 6,5 miliardi di casi di spam telefonico in tutto il mondo nel secondo trimestre, in leggero calo rispetto al primo trimestre (6,7 miliardi di chiamate spam). In media, Hiya ha trovato 500 milioni di chiamate spam alla settimana (o circa 70 milioni al giorno) nel secondo trimestre, con un picco di 550 milioni di chiamate spam nella settimana del 10 aprile.

Negli Stati Uniti nel secondo trimestre, una chiamata su quattro da parte di un non contatto è stata contrassegnata come “sospetto spam”. Le truffe popolari includevano frodi legate a Venmo, furto d’identità di membri della famiglia e una ripresa delle truffe sulla garanzia automobilistica, che hanno subito un forte calo a metà del 2022.

Nonostante abbiano ricevuto meno chiamate spam rispetto agli americani nel secondo trimestre, i canadesi continuano a registrare una percentuale più elevata di frodi: il 6,3% rispetto all’1,3% degli Stati Uniti. Le truffe di impersonificazione erano popolari in Canada nel secondo trimestre, con truffatori che fingevano di essere persone care, funzionari governativi e Amazon.

Nel Regno Unito nel secondo trimestre, il 28% delle chiamate da non contatti erano spam. Di queste, una su tre erano telefonate fraudolente: si tratta della più alta percentuale di frodi in Europa. Le truffe comuni includevano Amazon, Her Majesty’s Revenue and Customs e imitatori di membri della famiglia.

Spagna e Francia hanno registrato i più alti tassi di chiamate indesiderate in Europa nel secondo trimestre. Il tasso di spam in Spagna era del 44,9% e quello della Francia del 42,5%. Inoltre, la Spagna ha il secondo più alto tasso di frode in Europa. Le truffe bancarie erano popolari sia in Spagna che in Francia.

Nella regione Asia-Pacifico, i tassi di spam in Indonesia e Hong Kong hanno superato il 50%.

Per la prima volta in assoluto, Hiya ha incluso i dati dello stato degli Stati Uniti nel suo Global Call Threat Report. Sebbene l’Oklahoma sia il 28° stato più popoloso, ha il tasso di spam più alto degli Stati Uniti, poco meno del 25%. I residenti dell’Oklahoma hanno ricevuto una media di 12 chiamate spam al mese nel secondo trimestre. Texas (24%), Ohio (24%), Indiana (24%) e Missouri (23%) hanno completato i primi cinque.

Mentre l’Oklahoma è in cima alla lista delle chiamate spam, lo stato che ha ottenuto la più alta percentuale di chiamate fraudolente nel secondo trimestre è stato il Connecticut, seguito da California e Ohio. In ciascuno di questi tre stati, oltre l’1% delle chiamate indesiderate erano frodi.

AI al centro del problema dello spam telefonico e delle frodi

Molti dei paesi descritti nel rapporto Q2 di Hiya hanno registrato un aumento delle truffe in cui i truffatori hanno impersonato membri della famiglia. Sebbene gli utenti di Hiya non abbiano segnalato truffe di membri della famiglia generate dall’intelligenza artificiale, le notizie sono apparse negli Stati Uniti , in Canada e nel Regno Unito .

“Le truffe generate dalla voce AI sono molto probabilmente il modello del futuro e prevediamo di trovare sempre più prove in futuro”, ha affermato Kush Parikh, presidente di Hiya. “Per affrontare questa tattica emergente, i vettori devono implementare soluzioni di sicurezza vocale più forti per proteggere i propri abbonati”.

Hiya Protect è una soluzione completa per la protezione delle chiamate che consente ai gestori di telefonia mobile di proteggere i propri abbonati bloccando le chiamate fraudolente ed etichettando le chiamate fastidiose. È alimentato da Adaptive AI, un sistema di protezione antispam ad autoapprendimento che utilizza un approccio multilivello per analizzare ogni aspetto di una telefonata, dal numero di telefono al destinatario della chiamata, dall’azienda che effettua la chiamata e alle caratteristiche della chiamata si.