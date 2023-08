DAZN: Diritti in esclusiva per le principali partite della Liga Portugal Betclic

DAZN annuncia l’acquisizione in esclusiva delle partite più importanti di ogni giornata della Liga Portugal Betclic, la massima serie portoghese, per il triennio 2023-2026.

La Liga Portugal Betclic è uno dei campionati più divertenti e dinamici, con una rosa di squadre tra le più importanti in Europa: nella scorsa stagione, infatti, Porto e Benfica hanno raggiunto le fasi finali della UEFA Champions League venendo eliminate rispettivamente agli ottavi e ai quarti dall’Inter poi finalista, mentre lo Sporting Lisbona è stato eliminato ai quarti di finale di Europa League dalla Juventus.

Quest’anno, con il calcio di inizio previsto per l’11 agosto, tutti i tifosi potranno vivere il meglio del campionato portoghese lasciandosi trasportare dal gioco spettacolare e coinvolgente di squadre come Porto, Benfica e Sporting Lisbona. Il primo match, in esclusiva su DAZN vedrà lo Sporting Lisbona sfidare il Vizela, sabato 12 agosto, mentre lunedì 14 agosto, sempre in esclusiva sulla piattaforma di live streaming, sarà la volta di Porto e Benfica che faranno il loro esordio rispettivamente sui campi della Moreirense e del Boavista.

Il campionato portoghese vanta un grande potere attrattivo per i talenti di tutte le nazionalità: gli abbonati DAZN potranno così ritrovare le prodezze di Angel Di Maria, tornato a vestire la maglia del Benfica, ma anche di una rosa di nuovi talenti e vecchie conoscenze per vivere una nuova entusiasmante stagione.

Con le più importanti partite della massima serie portoghese in esclusiva e gli highlights di tutte le giornate, DAZN arricchisce ulteriormente il suo portfolio di competizioni calcistiche, continuando a perseguire l’obiettivo di diventare la principale destinazione per l’intrattenimento sportivo per i tifosi di tutto il mondo.