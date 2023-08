DAZN: In arrivo la nuova campagna di brand

In vista del fischio di inizio della nuova stagione sportiva, DAZN Italia svela la nuova campagna di brand Inizia In Campo, Lo Vivi Ovunque che vede protagonisti il tifo e l’amore per lo sport che accompagnano gli italiani nella vita di tutti i giorni.

On air dall’11 agosto, la nuova campagna racconta di un amore incondizionato che inizia in campo – con le grandi sfide, i gol sensazionali, i canestri mozzafiato, i gesti iconici che fanno sognare i tifosi – e che continua anche a match conclusi nei tanti frammenti di vita quotidiana, spesso condivisi sulle piattaforme social.

Quella ritratta nella campagna DAZN è infatti la passione più autentica, vissuta e rivissuta attraverso un linguaggio in continua evoluzione: dall’euforia per il Napoli in grado di trasformare un matrimonio in una vera festa Scudetto ai tormentoni calcistici dal “Si è girato Giroud” all’‘Esultanza del Toro’, dai migliori trick del basket italiano fino a quelli più iconici del tennis, passando per le vittorie della propria squadra del cuore che diventano ricordi indelebili.

Il tifoso vive la propria fede sportiva con trasporto e grande personalità, ed è questo aspetto che la piattaforma di live streaming e intrattenimento sportivo ha voluto celebrare mettendo al centro della campagna la voce stessa dei tifosi che hanno raccontato, attraverso foto e video condivise con DAZN, un’unica grande storia: quella dell’amore per lo sport, per la propria squadra e per il proprio beniamino.

Non solo gli idoli sportivi che scendono oggi in campo ma anche quelli che hanno fatto sognare intere generazioni. Tra gli omaggi, DAZN ha voluto inserire anche quello a Francesco Totti. Il Pupone, infatti,prende parte al tributo diventando anche protagonista del nuovo murales “Eterno” realizzato a Roma in via Gregorio VII n°6 da Anonimo74, noto e apprezzato street artist romano che commenta così l’opera: “Tra le rovine di Roma spicca in unica bandiera, fedele al suo popolo e icona vivente”. Il murales, permanente, raffigura in veste imperiale il Campione che ha fatto sognare la Capitale e non solo: un omaggio ai tifosi e alla città di Roma.

La campagna integrata, firmata Dentsu Creative (agenzia DENTSU CREATIVE e casa di produzione DENTSU CREATIVE STUDIOS), andrà on e off platform su DAZN, TV, print, digital e social.