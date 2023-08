GGTech Entertainment ingaggia un dirigente di Amazon per guidare la sua espansione globale

GGTech Entertainment, società internazionale dedicata all’organizzazione e alla gestione di prodotti legati all’intrattenimento, alla tecnologia, al gioco e agli esports, annuncia la nomina di Eduardo García Riaño a nuovo Chief Product Officer, con l’obiettivo di guidare l’espansione globale delle aree di prodotto del

gruppo in nuovi territori.

Questa nomina arriva dopo la recente incorporazione di Glisco Partners e Heart Beat come partner con 12,4 milioni di dollari e l’annuncio della firma di un accordo per promuovere le competizioni universitarie di esports di Riot Games negli Stati Uniti. García Riaño proviene dal gigante della tecnologia Amazon, dove è stato responsabile della sponsorizzazione mondiale degli esports e dei giochi, sviluppando la strategia globale dell’azienda in più di 17 paesi in 4 continenti.

García Riaño ha dichiarato: “Sono orgoglioso di entrare in GGTech come Chief Product Officer. Grazie al suo eccellente team, GGTech è oggi una delle aziende con la maggiore proiezione globale nel segmento “Esports & Gaming”. Mi sento profondamente identificato sia con l’approccio commerciale che con i valori e gli obiettivi futuri dell’azienda. La proposta di valore è sempre incentrata sul cliente e si basa su quattro pilastri fondamentali: tecnologia, scalabilità, flessibilità e sostenibilità. Non vedo l’ora di far progredire ulteriormente la posizione di GGTech come leader globale, continuando a

crescere esponenzialmente sia in termini di offerta che di presenza geografica”.

“GGTech è diventata un’azienda che fa la differenza grazie alla costante innovazione. Vorrei sottolineare la nostra passione per lo sviluppo di progetti dirompenti nei settori del tempo libero, dell’intrattenimento e dell’istruzione, attraverso l’uso di tecnologie all’avanguardia e la creazione di ambienti interattivi che ispirano e responsabilizzano le persone. Tutto questo si concretizza in un’ampia gamma di soluzioni con le quali vogliamo promuovere il progresso e lo sviluppo della società, lasciando un’impronta positiva nel

mondo che si affaccia sul futuro”, afferma García Riaño.

L’ingresso di García Riaño fornirà a GGTech Entertainment la visione strategica e le capacità operative di un professionista con un’ampia esperienza, forte di oltre 17 anni di esperienza in ruoli sia tecnici che manageriali in diversi settori. In questo modo, l’azienda darà impulso all’espansione e alla crescita delle sue diverse aree di prodotto nel mercato internazionale, dove è già presente in 25 Paesi di 4 continenti, corrispondenti alle regioni di Europa, America Latina, Nord America, Medio Oriente e Nord Africa.