Neva Sgr: Neva First Italia chiude in anticipo di 2 anni il periodo di investimento

Il Fondo Neva First Italia di Neva Sgr – società di venture capital del Gruppo Intesa Sanpaolo – ha completato il 30 giugno scorso, con successo e in anticipo rispetto alla data di chiusura prevista per agosto 2025, il periodo di allocazione dei propri investimenti avviato nel novembre del 2021.

Il Fondo, dedicato a startup italiane altamente innovative e sottoscritto, oltre che da Neva Sgr, dal Fondo di Fondi VenturItaly e dal Fondo di Co-Investimento MiSE – entrambi interamente gestiti da CDP Venture Capital SGR -, ha realizzato ad oggi complessivamente 7 milioni di euro di investimenti in 9 startup:

1. BetaGlue Technologies (sviluppo terapie antitumorali innovative),

2. Caracol (stampanti industriali 3D e soluzioni di additive manufacturing),

3. D-Orbit (logistica spaziale e servizi di trasporto orbitale),

4. Energy Dome (batterie a CO2 di lunga durata),

5. Leaf Space (rete globale di stazioni a terra per operatori satellitari)

6. Mirta (servizi online per artigianato Made in Italy),

7. xFarm (gestione digitale delle coltivazioni agricole),

8. Xnext (nuova generazione di sistemi di ispezione a raggi X per controlli di qualità),

9. Yolo (servizi assicurativi digitali).

Luca Remmert, Presidente di Neva Sgr: “In meno di due anni il Fondo Neva First Italia, in collaborazione con CDP Venture Capital SGR, ha contribuito a far crescere l’ecosistema italiano dell’innovazione, favorendo la raccolta totale da parte di 9 startup italiane altamente innovative di oltre 160 milioni di euro, 33 dei quali provenienti dal Fondo Neva First, il veicolo di Neva Sgr per gli investimenti a livello globale. Completare in anticipo di due anni il programma di investimento di Neva First Italia è fonte di grande soddisfazione, a dimostrazione che anche nel nostro Paese vi sono realtà meritevoli dell’attenzione degli investitori, grazie a soluzioni e tecnologie distintive”.

Neva SGR è la perfetta combinazione della forza, reputazione e stabilità del Gruppo Intesa Sanpaolo con le migliori best pratice delle società di venture capital internazionale. Neva SGR si propone di contribuire alla crescita dell’economia italiana attraverso gli investimenti in nuove tecnologie e di essere il market maker dell’asset class del Venture Capital in Italia.