Le aziende energetiche dell’UE perseguono l’obiettivo comune dell’autosufficienza

I governi europei hanno cercato di attenuare l’impatto di un’inflazione energetica senza precedenti, mentre i servizi pubblici si sono intensificati per investire nell’ammodernamento delle loro infrastrutture per aiutare il continente a raggiungere l’indipendenza energetica, secondo un nuovo rapporto di ricerca pubblicato oggi da Information Services Group (ISG), una società di consulenza e ricerca tecnologica leader a livello mondiale.

Il report 2023 ISG Provider Lens Power and Utilities – Services and Solutions per l’Europa rileva che gli investimenti chiave nella rete energetica della regione sono focalizzati sull’autosufficienza.

Secondo il rapporto, la costruzione di un’industria energetica e dei servizi pubblici competitiva e sostenibile in Europa richiede un’enfasi sulla trasformazione digitale, il miglioramento delle pratiche di sicurezza informatica, l’abilitazione digitale della forza lavoro del settore e investimenti continui nel rafforzamento delle partnership tecniche e di canale.

“Le utility sono costantemente sotto pressione per ridurre i costi operativi e migliorare il servizio clienti”, ha affermato Ola Chowning (in foto), ISG partner, Nord Europa. “Ecco perché molti di loro si rivolgono a fornitori che offrono soluzioni intelligenti gestite digitalmente”.

Storicamente, quando si tratta di mantenere un mix energetico diversificato, l’Europa ha aperto la strada, afferma il rapporto ISG. Il continente offre da tempo una buona combinazione di generazione di energia nucleare, convenzionale e rinnovabile e la possibilità per i clienti di scegliere tra le utility. Mentre la fornitura regionale di elettricità è stata sufficiente per soddisfare la domanda locale, la dipendenza dell’Europa dalle importazioni di gas dalla Russia ha rappresentato una sfida importante nell’attuale contesto geopolitico, afferma ISG.

Il crescente spostamento verso l’energia pulita sta cambiando radicalmente le dinamiche del settore europeo dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, afferma ISG. Oltre a perseguire l’autosufficienza, gli obiettivi di raggiungere lo zero netto e la decarbonizzazione stanno ora guidando gli investimenti nel settore. Le aziende sperano che la loro trasformazione digitale contribuirà a raggiungere questi obiettivi, afferma il rapporto ISG. Secondo il rapporto, la trasformazione digitale può abilitare la resilienza, rendendo più facile il passaggio a fonti di energia sostenibili, aumentare le prestazioni degli asset e migliorare l’esperienza del cliente, soddisfacendo anche i requisiti normativi.

“Le aziende elettriche e di servizi pubblici in Europa stanno navigando attraverso mercati regolamentati e deregolamentati”, ha affermato Jan Erik Aase, partner e leader globale, ISG Provider Lens Research. “Hanno bisogno che le loro risorse siano resilienti in modo da poter rimanere competitive”.

Il rapporto esamina anche come le cosiddette industrie marroni hanno iniziato a investire in tecnologie pulite come un modo per diventare industrie verdi.

Il report 2023 ISG Provider Lens Power and Utilities – Services and Solutions per l’Europa valuta le capacità di 29 provider in cinque quadranti: Intelligent Business Process Management Services (iBPMS), Next-Gen IT Services, Grid Modernization, Enterprise Asset Management (EAM) e Customer Information System (CIS) e Customer Experience (CX).

Il rapporto nomina Accenture, IBM, Infosys e TCS come Leader in tutti e cinque i quadranti, mentre Cognizant e Wipro sono nominati Leader in quattro quadranti ciascuno. Capgemini ed Eviden (Atos) sono nominati Leader in tre quadranti ciascuno, mentre Teleperformance e WNS sono nominati Leader in due quadranti ciascuno. DXC Technology, HCLTech, Hitachi Vantara, Tech Mahindra e Tietoevry sono nominati leader in un quadrante ciascuno.

Inoltre, Computacenter è nominata Rising Star — un’azienda con un “portafoglio promettente” e un “alto potenziale futuro” secondo la definizione di ISG — in un quadrante.

