CESI e ASI firmano accordo per la Space Factory

La multinazionale italiana CESI (Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano) e l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) hanno siglato un accordo di grande rilevanza, del valore di oltre 13 milioni di euro, nell’ambito del progetto “Space Factory”. Un progetto, tutto italiano, che mira sia alla progettazione e costruzione di strutture di fabbricazione, assemblaggio e collaudo per piccoli satelliti sia allo sviluppo di tutta la filiera a supporto. In questo ambito, grazie all’accordo siglato e ai fondi del PNRR gestiti dall’ASI, CESI avrà modo di incrementare la sua capacità produttiva di celle solari per i satelliti spaziali, introducendo processi

di produzione digitalizzati, nuove tecnologie di monitoraggio e utilizzando macchinari di ultima generazione.

Domenico Villani, Amministratore Delegato del Gruppo CESI, non nasconde la sua soddisfazione: “Essere parte della Space Factory italiana ci riempie di orgoglio, un progetto che pone il nostro Paese all’avanguardia nel settore spaziale e che avrà una rilevante ricaduta tecnologica. Il nostro Gruppo mette a disposizione del progetto la sua esperienza nella progettazione e produzione di celle solari per lo spazio. Attorno al globo terreste orbitano oltre 100 satelliti a uso civile realizzati in oltre 25 paesi ed equipaggiati con le celle solari prodotte da CESI”.

Le celle solari di CESI sono dotate di un’elevata efficienza e rispondono pienamente alle esigenze delle missioni spaziali. Queste celle sono composte da materiali (arseniuro di gallio e fosfuro di indio e gallio) che le rendono particolarmente adatte all’ambiente spaziale, molto più impegnativo rispetto a quello terrestre. Nello spazio, infatti, il silicio delle comuni celle solari terrestri non resisterebbe in modo adeguato. Le celle CESI sono qualificate sia per i satelliti in orbita terrestre bassa (LEO) sia per quelli in orbita geostazionaria (GEO). CESI è uno dei quattro principali produttori mondiali di questi prodotti e l’unico a controllo totalmente europeo, in particolare italiano. Le sue celle vengono realizzate, su brevetto proprietario, nei suoi laboratori di Milano.

La Space Factory rappresenta un asset strategico per l’Italia, contribuendo a rafforzare le competenze della filiera industriale nazionale nel settore spaziale. L’obiettivo della fabbrica è di diventare il motore propulsivo per futuri investimenti da parte di privati impegnati nella realizzazione di costellazioni e megacostellazioni satellitari, proiettando l’Italia ancora più avanti nell’esplorazione del cosmo. CESI (Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano) da quasi settant’anni offre ai suoi clienti, dislocati in più di 70 paesi nel mondo, servizi nel campo dell’innovazione, digitalizzazione, del testing, dell’ingegneria, e della consulenza per il settore elettrico e nell’ingegneria civile e ambientale. CESI è tra le poche aziende al mondo a sviluppare e produrre celle solari avanzate per applicazioni spaziali.

Inoltre, attraverso la sua Divisione KEMA Labs, il Gruppo è il leader mondiale indipendente nel testing,

nell’ispezione e nella certificazione di componenti e sistemi per il settore elettrico e digitale. I suoi principali clienti sono le aziende di generazione di energia, agenzie spaziali, operatori della rete di trasmissione e distribuzione, produttori internazionali di componenti e sistemi elettrici e digitali, investitori privati, istituzioni pubbliche (governi, pubblica amministrazione, enti locali), autorità regolatorie. Inoltre, CESI lavora a stretto contatto con istituzioni finanziare internazionali come World Bank, European Bank for Reconstruction and Development, Inter-American Bank, Asian Development Bank ed Arab Fund. CESI ha sedi a Milano, Arnhem (NL), Berlino e Mannheim (GE), Chalfont e Knoxville (USA), Praga, Dubai, Rio de Janeiro, Shangai (Cina), Santiago del Cile.