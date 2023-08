L’Ad di NexumStp Mauro Zanin nominato Presidente del collegio sindacale Invitalia

Mauro Zanin, Amministratore delegato della società di consulenza aziendale NexumStp, è stato nominato Presidente del collegio sindacale di Invitalia, l’agenzia nazionale per lo sviluppo del ministero dell’Economia.

Zanin è dottore commercialista e consulente aziendale; ha fondato NexumStp SpA nel 2018, dalla fusione di studi storici consulenza fiscale e del lavoro. Oggi la struttura aziendale che guida insieme ad altri soci assiste in Italia oltre 20 mila clienti con circa 60 sedi distribuite in maniera capillare su tutto il territorio nazionale.

La visione che sottende l’operato di Zanin e di NexumStp si fonda su apertura al mercato e alle nuove opportunità, per diventare per gli assistiti ispirazione ed esempio reale di un’evoluzione strategica, economica e professionale che genera crescita anche per il sistema Paese. Un approccio perfettamente in linea con gli obiettivi e l’operato di Invitalia, la cui missione è dare impulso allo sviluppo economico del Paese.

“Sono orgoglioso per questo prestigioso ruolo e fiero di poter contribuire nell’importante attività di supporto che Invitalia sta realizzando per affiancare le aziende italiane nel cogliere opportunità e nel rafforzare la loro espansione”, afferma il neoeletto presidente del collegio sindacale di Invitalia Mauro Zanin.

Le nomine sono state annunciate ieri dall’assemblea degli azionisti con i migliori auguri di buon lavoro ai nuovi sindaci. Il nuovo Collegio Sindacale di Invitalia resterà in carica per tre esercizi finanziari e comunque fino all’assemblea di approvazione del bilancio per l’esercizio 2025.