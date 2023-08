Pirelli firma Patent Box, beneficio fiscale nel triennio 2020-2022 stimato in circa 40 milioni di euro

Pirelli ha firmato il rinnovo dell’accordo preventivo con l’Agenzia delle Entrate per continuare a beneficiare delle agevolazioni fiscali del Patent Box, marchi esclusi, con riferimento agli anni d’imposta 2020-2024.

Il beneficio fiscale stimato per il triennio 2020-2022 è di circa 40 milioni di euro, con analogo impatto positivo stimato a livello di utile netto e sarà contabilizzato nel bilancio dell’esercizio in corso che terrà conto anche della quantificazione , in corso di determinazione, per l’anno 2023. L’effetto sul cash flow sarà distribuito tra il 2023 e il 2025 senza impatti significativi sul cash flow 2023. Pertanto, l’obiettivo di cash flow per il 2023 rimane invariato.

Il Patent Box è un regime di tassazione agevolata che avvantaggia le imprese che utilizzano direttamente, o utilizzano mediante concessione in uso, software, brevetti industriali, disegni e modelli nonché lavorazioni tutelate dal diritto d’autore, formule e informazioni relative all’esperienza acquisita nel settore industriale, settori commerciali e scientifici che possono essere tutelati dalla legge.