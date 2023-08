Intelinair ed Eiwa annunciano una collaborazione nella ricerca e un accordo di distribuzione

Intelinair ed Eiwa hanno annunciato di aver stipulato un accordo pluriennale di collaborazione per la ricerca e distribuzione. In base ai termini dell’accordo, Eiwa concederà in licenza la tecnologia di analisi dei droni dei campi di mais e soia di Intelinair sulla libreria di analisi di Eiwa Vault, a beneficio dei clienti di ricerca di Eiwa negli Stati Uniti e in Sud America. La tecnologia aiuterà a monitorare e valutare i campi di mais e soia di inizio stagione.

“Grazie a questo accordo, gli utenti Eiwa negli Stati Uniti e in Sud America potranno utilizzare la nostra analisi dei droni non solo nelle fattorie commerciali, ma anche nelle applicazioni di ricerca”, afferma Orlando Saez, Global Business Leader di Intelinair. “Eiwa ha specifiche rigorose per l’altezza delle piante di mais e soia e conta tra gli appezzamenti di ricerca e le prove in azienda. Siamo entusiasti che le nostre analisi siano state ampiamente testate per soddisfare l’accuratezza necessaria in un’ampia gamma di condizioni sul campo in meno tempo per aumentare il valore aziendale per i nostri clienti”.

Carlos Hirsch, CRO di Eiwa, afferma: “Questo segna una nuova fase importante per Eiwa e i suoi clienti, poiché apriamo la nostra libreria di analisi per offrire anche analisi dei migliori fornitori del settore. Grazie a questa collaborazione con Intelinair, possiamo fornire ai nostri clienti in tutto il mondo un’offerta di analisi dei droni più ampia e completa da un leader di mercato direttamente dalla nostra piattaforma Eiwa Vault. Speriamo che questo sia solo l’inizio di una lunga e proficua collaborazione”.