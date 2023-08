Made in Italy, closing da 5 milioni di euro per il rilancio della Bellotti Spa, azienda comasca leader nel settore del legno

Un’operazione da 5 milioni di euro per il rilancio di un marchio storico nel settore della lavorazione del legno e la salvaguardia di 100 posti di lavoro.

Il Fondo Salvaguardia Imprese, promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e gestito da Invitalia, entra in Bellotti Spa e svolge un ruolo fondamentale nel salvataggio di un’importante azienda comasca.

Con il closing di oggi, si conclude dunque positivamente l’acquisizione della società lombarda, che oltre all’intervento diretto del Fondo Salvaguardia Imprese, vede la partecipazione dell’azienda vicentina Corà, che opera nel medesimo settore.

L’operazione prevede un aumento di capitale pari a 5 milioni, di cui 3,5 versati da Invitalia e 1,

5 dalla Corà Domenico e Figli S.p.A. La famiglia Bellotti parteciperà all’operazione con un ulteriore apporto di 400 mila euro, per una suddivisione in quote pari al 51% di Bellotti, 34,3% di Invitalia e 14,7% di Corà.

Bellotti S.p.A. è un’azienda fondata nel 1927 operante nel settore del legno e dei suoi derivati, attraverso la produzione di pannelli compensati, pannelli compositi alleggeriti, sistemi integrati speciali e la commercializzazione di tronchi e tavolame pregiato. La società opera principalmente nei settori trasporti (che realizza il 40% del fatturato), nautica e industriale ed è andata in crisi di liquidità a seguito della pandemia da Covid.

Corà Domenico & Figli S.p.A., nata nel 1919 ad Altavilla Vicentina come azienda di produzione e vendita di legname nel mercato locale, oggi rifornisce oltre 2.500 Clienti nel settore del legno in tutto il mondo, con i propri centri logistici produttivi e una forza vendita capillare. Grazie alla conoscenza dei mercati di approvvigionamento di tutto il mondo e alla rete di consociate in Africa nel settore della gestione forestale sostenibile e nella prima e seconda trasformazione, Corà rappresenta un punto di riferimento sul mercato mondiale del legno e dei suoi derivati.

L’ingresso di Corà come partner industriale consentirà a Bellotti Spa di beneficiare della competenza e della lunga esperienza nel mercato delle materie prime legnose della società vicentina e di sfruttare le sinergie della partnership per innovazioni di prodotto.

L’intervento del Fondo avrà una durata di massimo cinque anni, nei quali, il piano di sviluppo concordato prevede l’introduzione di programmi e nuove tecnologie di Industria 4.0, investimenti per la sostituzione di impianti e macchinari obsoleti, ricerca e sviluppo di nuovi prodotti, insourcing di attività di finitura ad oggi esternalizzate, spese di formazione del personale.