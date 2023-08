Terna: il nuovo green bond incluso nel segmento professionale ExtraMOT PRO di Borsa Italiana

L’ultima emissione green di Terna (in foto Giuseppina di Foggia, AD), lanciata lo scorso 17 luglio, entra da oggi a far parte del segmento professionale ExtraMOT PRO, organizzato e gestito da Borsa Italiana, Gruppo Euronext.

Il nuovo bond, come già avvenuto per le precedenti emissioni green di Terna, viene incluso nel segmento dedicato ai green e social bond di Borsa Italiana, nato per offrire agli investitori la possibilità di identificare strumenti i cui proventi sono destinati al finanziamento di progetti con specifici benefici o impatti di natura ambientale e sociale.

I proventi netti dell’emissione sono destinati a finanziare gli Eligible Green Projects di Terna individuati o da individuare sulla base del Green Bond Framework di Terna, redatto in conformità ai “Green Bond Principles 2021”, pubblicati dall’International Capital Market Association, e alla Tassonomia dell’Unione Europea, finalizzata a favorire gli investimenti sostenibili. La strategia di Terna si conferma dunque orientata a coniugare sostenibilità e crescita, per favorire la transizione energetica in atto e generare sempre maggiori benefici per il Paese e tutti gli stakeholders.