GreenFirst annuncia la riduzione del tasso di deposito del dazio sul legname

GreenFirst Forest Products annuncia la riduzione dell’aliquota di deposito dell’imposta sul legname di conifere dal 20,23% al 7,99%, che dovrebbe entrare in vigore intorno al 2 agosto 2023. Questa modifica ufficiale da parte del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti deriva dalla determinazione finale del quarto riesame amministrativo delle importazioni di legname di conifere dal Canada negli Stati Uniti per l’anno 2021.

Dal 28 agosto 2021, al momento dell’acquisizione da parte di GreenFirst delle segherie Rayonier, il DOC statunitense ha valutato il tasso di deposito doganale di GreenFirst sulle importazioni di legname di conifere negli Stati Uniti a un tasso significativamente più alto rispetto ai suoi omologhi canadesi. L’effetto netto della decisione del DOC degli Stati Uniti ha comportato una riduzione dei guadagni di GreenFirst e un corrispondente pagamento in eccesso dei dazi sul legname di conifere rispetto ad altri esportatori canadesi. Riteniamo che l’importo del pagamento in eccesso fino alla fine di giugno sia di circa 21 milioni di dollari USA; tuttavia, in questo momento non siamo certi di quando questo rimborso potrà avvenire. Oltre a questo pagamento in eccesso, GreenFirst ha ulteriori 51 milioni di dollari di dazi sui depositi in attesa di un più ampio accordo di settore.

L’impatto di questa riduzione dei dazi, sia per quanto riguarda il potenziale rilascio di fondi in deposito che sui guadagni futuri di GreenFirst, sarà discusso in maggiore dettaglio durante l’imminente chiamata sugli utili del secondo trimestre di GreenFirst.

“L’annuncio di oggi è una buona notizia per GreenFirst, in quanto la riduzione dell’aliquota fiscale sul legname di conifere migliorerà in modo significativo i nostri guadagni e il profilo del flusso di cassa”, ha affermato Paul Rivett, Presidente del consiglio di amministrazione. ” Continueremo a chiedere ai nostri azionisti di vedere un tempestivo rimborso dei dazi pagati in eccesso e il regolamento di tutti i restanti depositi di dazi”.