Il Marocco tra le mete più pulite del mondo per i viaggi in aereo

Gli aeroporti del Marocco sono tra i meno inquinanti al mondo. Lo afferma il recente Airport Pollution Index, che classifica i Paesi in base alla loro impronta di carbonio legata ai voli. Lo studio colloca il Marocco nella Top 10 dei Paesi con i più bassi livelli al mondo di emissioni di carbonio (Co2) legate ai voli. Con circa 83 g di Co2 per passeggero e per chilometro, il Paese si colloca al 10° posto dietro Porto Rico (1° in classifica con 73 g), Grecia, Ungheria, Vietnam, Paesi Bassi, Romania, Bulgaria, Portogallo ed Etiopia. Lo studio, condotto dalla società britannica Utility Bidder, stima che circa 100mila voli decollano ogni giorno da più di 41mila aeroporti in tutto il mondo. In testa ai Paesi con la più pesante impronta di carbonio prodotta dal traffico aereo c’è il Lussemburgo con circa 104 g di emissioni di Co2 per passeggero e per km. Nonostante questo Paese, che ha un solo aeroporto internazionale, registri ogni anno grandi volumi di passeggeri e merci, punta a zero emissioni di gas di carbonio entro il 2050. Il secondo posto è occupato dalle Isole Vergini americane con un totale di 103 g per passeggero per km, mentre l’Albania chiude la Top 3 con 101 g di emissioni di carbonio per passeggero per km.