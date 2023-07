Planet Smart City si espande in India con un nuovo progetto immobiliare a Bangalore

Dopo aver avviato tre importanti sviluppi di affordable housing a Pune (nello Stato del Maharashtra) con la costruzione di oltre 3.000 unità immobiliari, Planet Smart City rafforza la presenza in India con il lancio del primo progetto di sviluppo immobiliare a Bangalore (nello Stato del Karnataka), quinta area metropolitana più popolosa del Paese e maggiore hub IT del subcontinente.

La ricerca dell’area migliore per lanciare il nuovo sviluppo immobiliare ha registrato una accelerazione negli ultimi due mesi arrivando a selezionare 3 progetti proposti da 3 sviluppatori locali. Da questa short list verrà selezionato a breve il partner con cui avviare il primo progetto di uno smart district per l’affordable housing con l’obiettivo di costruire una strategia di sviluppo a medio-lungo termine nell’area metropolitana dello Stato.

Tra gli operatori che hanno presentato i progetti figura anche Embassy Group, uno dei principali sviluppatori immobiliari indiani con cui Planet sta avviando anche una partnership finalizzata all’offerta di servizi digitali dedicati al mondo del real estate. Fondato nel 1993 Embassy Group è uno dei maggiori developer indiani con un portafoglio di oltre 6,6 milioni di metri quadrati di spazi direzionali, residenziali, retail e hospitality realizzati nelle città di Delhi, Bangalore, Chennai, Pune, Mumbai, Noida e Trivandrum.

«Planet Smart City e Embassy sono totalmente allineati sul percorso di trasformazione digitale dei servizi ai residenti che rappresenta un importante valore aggiunto nell’offerta commerciale dedicata al mondo degli sviluppi residenziali oltre a una grande opportunità di business», dichiara Gianni Savio, Ceo di Planet Smart City. «Già adesso, infatti, Planet può contare su più di 20.000 utenti registrati sulla Planet App, la piattaforma sviluppata internamente per la gestione dei servizi ai residenti. La nuova collaborazione con Embassy costituisce una opportunità congiunta per sviluppare format residenziali innovativi per il mercato immobiliare indiano avviando, allo stesso tempo, un percorso di trasformazione digitale dei residenti in un Paese a sempre maggiore vocazione tecnologica».

L’arrivo di Planet Smart City a Bangalore rappresenta un passo importante nel suo processo di espansione in India dopo il grande successo commerciale già riscontrato nella città di Pune dove la società ha venduto lo scorso anno oltre 1.000 unità immobiliari con l’obiettivo di arrivare a venderne più di 5.000 nell’intero Paese nel triennio 2023-2025.