Leonardo riporta forti crescite nei ricavi e ordini

Il Consiglio di Amministrazione di Leonardo ha approvato all’unanimità i risultati del primo semestre 2023, che confermano l’ottima performance del Gruppo già registrata nel 2022. I principali indicatori economico-finanziari mostrano segnali di crescita significativa rispetto all’anno precedente.

Questi i dati in sintesi.

Ricavi: 6.894 milioni di euro, in crescita del 4,8% rispetto al primo semestre 2022 Rettificato (+6,4% rispetto al primo semestre 2022 Reported).

EBITA: 430 milioni di euro, con una crescita del 2,9% rispetto al primo semestre 2022 Rettificato (+5,7% rispetto al primo semestre 2022 Reported).

EBIT: 368 milioni di euro.

Risultato netto ordinario: 197 milioni di euro.

Gli ordini hanno registrato un notevole aumento del 18,9% rispetto al primo semestre 2022, trainati soprattutto dal business degli Elicotteri e dell’Elettronica. I ricavi sono cresciuti del 4,8% e l’EBITA del 2,9%, evidenziando una solida redditività in tutti i segmenti di business.

Il Free Operating Cash Flow del semestre è migliorato del 46%, con un positivo riflesso sull’Indebitamento Netto di Gruppo, in calo del 25% rispetto al primo semestre 2022.

Rispetto ai dati Rettificati, adeguati per rendere il confronto più rappresentativo e tener conto delle variazioni nel perimetro di consolidamento del Gruppo, la crescita degli ordini, dei ricavi e della redditività operativa è ancora più evidente.

Il Gruppo ha confermato le proprie Guidance per l’intero anno 2023, mantenendo le previsioni formulate durante la predisposizione del bilancio al 31 dicembre 2022.

La performance degli elicotteri è stata particolarmente positiva grazie agli ordini provenienti dal Ministero della Difesa austriaco e dalla US Air Force. Inoltre, il business dell’aeronautica ha registrato una significativa ripresa delle Aerostrutture, con un aumento del 40% rispetto al primo semestre 2022.

La copertura in termini di produzione assicurata dal portafoglio ordini è superiore a 2,5 anni, garantendo una solida base per il futuro.

Il Free Operating Cash Flow ha evidenziato un notevole miglioramento, confermando la buona gestione finanziaria del Gruppo. L’Indebitamento Netto di Gruppo si è ridotto in modo significativo rispetto all’anno precedente, riflettendo la generazione di cassa positiva del Gruppo.

Le prospettive future appaiono favorevoli, mantenendo il Gruppo su una traiettoria di crescita sostenuta.

“La semestrale 2023 presenta ordini, ricavi, FOCF e debito in netto miglioramento. – ha dichiarato Roberto Cingolani, nella foto, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Leonardo – L’azienda si dimostra solida e i risultati sono promettenti, anche prospetticamente. Siamo in una fase di predisposizione del nuovo Piano Industriale che vedrà la luce all’inizio del prossimo anno. I pilastri sono il consolidamento del Core Business con un focus particolare sui prodotti per la difesa e l’allargamento a nuove iniziative, con il potenziamento dei settori a maggior crescita, come Spazio e Cybersicurezza. Daremo un rinnovato impulso alla digitalizzazione di tutto il nostro portafoglio prodotti per accrescere ulteriormente la nostra competitività su tutti i mercati, in Italia e all’estero”.