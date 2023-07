Giugno da record per le auto elettriche: Tesla e Volkswagen in testa alla corsa verde

Lo diciamo? Sì, con il rischio di apparire esagerati. Ma è stato un giugno positivamente incredibile per il mercato auto europeo. Le vendite sono letteralmente decollate con un incredibile aumento del 18% rispetto all’anno scorso. Volete conoscere il segreto della riuscita? Sostanzialmente è dovuto alla graduale risoluzione della crisi dei chip, che ha fatto girare un po’ troppo a vuoto il settore automobilistico ultimamente.

E non finisce qui. Nei primi sei mesi del 2023, il mercato auto europeo è cresciuto del 17%, con ben 6,56 milioni di nuove macchine sulle strade. Parliamo di un aumento di quasi un milione di vetture in più rispetto all’anno precedente, e di 80 mila rispetto al 2021. Niente male, vero? Ma sì, sì, c’è sempre un “ma” in queste storie: anche con tutti questi risultati positivi, il mercato è ancora lontano dai numeri scintillanti del 2019, con una differenza di 1,86 milioni di vetture in meno nei primi sei mesi di quest’anno.

E ora, tenetevi forte perché arriva la sorpresa. Tra tutte le macchine che hanno fatto il botto sul mercato europeo, c’è una vera e propria regina che ha rubato la scena: la Tesla Model Y! Con ben 136,564 immatricolazioni, ha spodestato tutte le altre e si è piazzata al primo posto nella classifica dei modelli più venduti nel primo semestre del 2023. La Dacia Sandero non si è lasciata sfuggire la medaglia d’argento, con 123,408 vendite, mentre la Volkswagen T-Roc si è fatta un bel posto sul podio.

Il bello di questa storia è che nonostante il predominio delle macchine tradizionali nella classifica, la Tesla Model Y ha dimostrato di avere un appeal irresistibile. Non c’è niente da fare, il fascino delle auto elettriche sta prendendo sempre più piede.

E parlando di elettriche, c’è un altro protagonista in questa storia: Tesla, il vero gigante del settore. Con una quota di mercato del 2,82% nel primo semestre del 2023, ha fatto un balzo incredibile rispetto agli anni precedenti. Nel 2019 la sua quota era solo dello 0,54%, ma ora sta spaccando il mercato. E c’è anche una new entry sulla scena: MG, il marchio anglo-cinese di proprietà di SAIC. Con un aumento dell’1,59% di quota rispetto al primo semestre del 2022, sta dimostrando a tutti di cosa è capace. Bravi ragazzi!

Certo, i marchi cinesi hanno ancora un po’ di strada da fare per guadagnare completamente la fiducia dei consumatori europei, ma MG sta dimostrando che è possibile. Ehi, ci vuole tempo e dedizione, ma nulla è impossibile!

E alla fine, nel mondo delle auto elettriche e plug-in, Tesla troneggia ancora con la sua Model Y e la Model 3, ma anche Volkswagen sta avendo un bel successo con l’ID.4 e l’ID.3. Sembra che l’elettrico sia il futuro, e le case automobilistiche stanno cercando di farsi un bel posto nel cuore dei guidatori di tutto il mondo. E non vediamo l’ora di vedere quali altre sorprese ci riserveranno.