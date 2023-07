Vaccino del Regno Unito riduce del 84% i decessi Covid in pazienti oncologici

In seguito all’introduzione del vaccino, del Regno Unito, è stata registrata una riduzione dell’84% dei decessi dovuti a Covid in pazienti oncologici. Lo dimostra lo studio dell’Università di Birmingham, pubblicato su ‘Scientific Reports’. Nel primo studio panoramico di questo tipo, i pazienti affetti da cancro hanno registrato un calo significativo dei ricoveri e della mortalità correlati a Covid in seguito all’introduzione dei vaccini. La ricerca ha esaminato l’impatto della pandemia globale sui tassi di mortalità dei pazienti oncologici in un periodo di ventuno mesi, da novembre 2020 ad agosto 2022. Il gruppo di ricercatori ha rilevato che i ricoveri in ospedale nel periodo sono diminuiti da quasi un paziente su tre, ovvero il 30,58%, a uno su 13, ovvero il 7,45%; inoltre, la percentuale dei decessi è scesa da più di un paziente su 5, ovvero il 20,53% a meno di uno su 30, ovvero il 3,25%. La ricerca ha anche rilevato che, tra i pazienti affetti da cancro, l’età era un fattore predittivo dei tassi di mortalità maggiore rispetto al tipo di tumore di cui il paziente è affetto. Nel 2022, il tasso dei decessi per i pazienti con più di 80 anni era superiore a uno su 10 con una percentuale del 10,32% rispetto a meno di uno su 35, con il 2,83%, per i pazienti con meno di 80 anni. Rispetto alla popolazione generale, le infezioni da Covid-19 hanno comportato per i pazienti oncologici una probabilità più che doppia di essere ricoverati in ospedale o di morire. “Le persone che vivono con il cancro temono di essere state dimenticate; il nostro lavoro dimostra che il Regno Unito sta uscendo dal tunnel della pandemia globale e sappiamo chi è ancora a maggior rischio di conseguenze dell’infezione da Covid-19, in modo da non lasciarlo indietro”, ha detto Lennard Lee, dell’Institute of Cancer and Genomic Sciences dell’Università di Birmingham e autore principale dello studio. “Questi dati sono indubbiamente una buona notizia per i pazienti affetti da cancro, ma nonostante il significativo calo dei ricoveri e della mortalità negli anni oggetto dello studio, possiamo ancora notare il rischio aggiuntivo di contrarre un’infezione da Covid-19”, ha continuato Lee. “Raccogliendo e analizzando i dati sanitari elettronici per valutare l’impatto reale della pandemia globale nel Regno Unito, possiamo ora utilizzare i dati su larga scala della popolazione per proteggere e tutelare le persone affette da cancro da malattie infettive come il Covid-19”, ha dichiarato Thomas Starkey, ricercatore di dottorato dell’Università di Birmingham e primo autore dello studio. Lo studio ha attinto ai dati dell’Ukccp, una delle risposte alle pandemie più longeve del Regno Unito con la missione di salvaguardare, valutare e proteggere i pazienti affetti da cancro.