Di Maio insignito per il sostegno all’integrità territoriale ucraina

In un giorno di grande prestigio e riconoscimento internazionale, Luigi Di Maio, nella foto, l’ex ministro degli Esteri italiano e attuale Rappresentante speciale dell’Unione Europea per il Golfo, è stato insignito dell’onorificenza dell’Ordine del Principe Yaroslav il Saggio dall’Ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensky ha firmato e proposto personalmente questa prestigiosa medaglia per premiare il notevole impegno e dedizione di Di Maio a favore del popolo ucraino.

L’Ucraina ha voluto sottolineare i “significativi meriti personali” di Di Maio nel rafforzare la cooperazione tra stati, nel sostenere la sovranità statale e l’integrità territoriale dell’Ucraina, nonché nella promozione dello Stato ucraino nel mondo. Questo riconoscimento è il risultato del costante impegno di Di Maio nel difendere il popolo ucraino dalle minacce esterne e nel sostenere il loro diritto all’autodeterminazione.

La cerimonia di conferimento si è tenuta con grande solennità presso l’ambasciata ucraina a Roma, dove l’ambasciatore Yaroslav Melnyk ha consegnato personalmente l’onorificenza a Di Maio, evidenziando così l’importanza di questo gesto di amicizia e gratitudine tra i due paesi.

Di Maio ha dedicato questo prestigioso riconoscimento al coraggioso popolo ucraino, che combatte con determinazione ogni giorno per proteggere la propria nazione dall’aggressione esterna. La sua dedica riflette l’impegno costante che lui e l’Unione Europea hanno verso la causa dell’Ucraina e la sua lotta per la pace e la stabilità nella regione.