Caribe Bay, il parco divertimenti che Aabbraccia la sostenibilità ambientale

Caribe Bay, un parco a tema acquatico situato a Jesolo, ha adottato misure significative per ridurre l’impatto ambientale delle sue attività e promuovere la sostenibilità. Il parco ha sviluppato un’agenda green mirata allo sviluppo sostenibile, con investimenti a lungo termine per ridurre le emissioni e i consumi. Inoltre, coinvolge attivamente i visitatori nel progetto di compensazione delle emissioni di anidride carbonica, sensibilizzandoli sulle minacce ambientali e permettendo loro di contribuire alla salvaguardia della biodiversità. Caribe Bay ha già compensato completamente le emissioni dirette, avvicinandosi all’obiettivo di diventare il primo parco divertimenti carbon neutral d’Italia.

Il parco ha collaborato con Up2You, una startup greentech, per identificare e quantificare le sue emissioni e calcolare la sua impronta di carbonio. Tra i progetti futuri, Caribe Bay sta pianificando il potenziamento degli impianti di filtraggio e ricircolo dell’acqua, con l’obiettivo di utilizzare l’acqua di mare trattata nelle piscine per ridurre l’impatto sulle risorse idriche. Inoltre, il parco prevede di installare un impianto fotovoltaico sul parcheggio per diventare completamente autonomo dal punto di vista energetico. L’eccesso di energia prodotta sarà immesso nella rete locale a vantaggio della comunità.

Questi sforzi dimostrano come il settore dei parchi divertimento stia adottando misure concrete per affrontare il cambiamento climatico e contribuire alla conservazione dell’ambiente. Con queste iniziative, Caribe Bay si sta posizionando come un esempio virtuoso per altre aziende del settore, dimostrando che la sostenibilità può essere un elemento centrale delle scelte aziendali e un passo verso un futuro più verde e resiliente.