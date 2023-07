Emozioni e riconoscimenti per il Cagliari Calcio a Tempio Pausania

Il Cagliari Calcio neopromosso in serie A è stato premiato dalla Regione Sardegna a Tempio Pausania, dove la squadra è arrivata per due giornate di allenamento nello stadio ‘Nino Manconi’, tappa intermedia nella preparazione atletica per il prossimo campionato. Dall’assessore allo Sport Andrea Biancareddu, il presidente rossoblù Tommaso Giulini, il tecnico Claudio Ranieri e il capitano Leonardo Pavoletti hanno ricevuto delle targhe, come riconoscimento per il ritorno nella massima serie. “Questa promozione, non sperata ma spettacolare, ha regalato emozioni fortissime ai tifosi ed è un regalo anche per la Regione Sardegna”, ha sottolineato ieri sera Biancareddu nell’incontrare la squadra in un albergo di Tempio, città di cui è stato a lungo sindaco, prima della consegna delle targhe in piazza Gallura, assieme al primo cittadino Gianni Addis. “Questi campioni ci insegnano che non si vince solo con la preparazione atletica; servono soprattutto passione ed entusiasmo: è questo il messaggio positivo dello sport, che ha anche il potere di distogliere i giovani da cattive abitudini e insegnare loro uno stile di vita”. Dall’assessore la squadra ha anche ricevuto miniature dei Giganti di Mont’e Prama. La trasferta dei rossoblù prosegue con una seduta di allenamento a porte aperte a Tempio, cui seguirà un’amichevole con l’Olbia alle 20 per il ‘Trofeo Sardegna’.