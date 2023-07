Covid. L’annuncio di Schillaci: “Tra pochi giorni metteremo fine all’isolamento per i positivi”

La rimozione dell’isolamento per i positivi al Covid “è una questione di giorni. Ora che abbiamo il nuovo direttore generale della prevenzione (Francesco Vaia, ndr) lo togliamo”. Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci, a proposito della fine dell’isolamento per i positivi al Covid, a margine del congresso della Fmsi – Federazione medico sportiva italiana.

Il Ministro ha parlato anche del caldo rivelando come al numero di pubblica utilità 1500 per l’emergenza caldo ieri nella prima ora “hanno chiamato 180 persone. Credo sia stata una iniziativa utile per i cittadini”

Sui rischi del caldo per i lavoratori Schillaci ha dichiarato essersi “sentito con il ministro Marina Calderone. Abbiamo messo a disposizione le nostre competenze per interventi in materia di rischi per i lavoratori per il caldo. Sono giorni di caldo particolare. Abbiamo diffuso un decalogo e, anche per quanto riguarda i lavoratori, abbiamo a disposizione le competenze del ministero per trovare soluzioni”, ha concluso Schillaci.

quotidianosanita.it