La Provincia autonoma di Trento ha sottoscritto un accordo con il Quadrato della Radio per promuovere lo sviluppo delle telecomunicazioni con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini trentini. Il memorandum, firmato dall’Assessore provinciale allo sviluppo economico, ricerca e lavoro, Achille Spinelli, mira a favorire il processo di transizione digitale nella regione.

Il Quadrato della Radio, con sede presso la Fondazione Guglielmo Marconi a Villa Griffone, Pontecchio Marconi (Bologna), è una libera associazione di persone con una forte focalizzazione sulle telecomunicazioni. Il loro obiettivo principale è migliorare la qualità della vita e promuovere una civile convivenza tra gli individui.

Nicola Barone, uno dei principali esperti internazionali nel campo delle telecomunicazioni non ché membro del Quadrato della Radio, è stato coinvolto in questo accordo e ha giocato un ruolo chiave nello sviluppo dello Smart Digital Navigator. Questo strumento è stato creato per fornire indicazioni utili a chi sta affrontando la transizione digitale e offre supporto sia ai cittadini che agli amministratori locali nel processo di pianificazione dei progetti.

Il Navigator offrirà informazioni sul posizionamento attuale, analizzando finanziamenti e progetti esistenti, stimando le distanze e i tempi necessari per raggiungere gli obiettivi, suggerendo percorsi alternativi e individuando sinergie con altre iniziative trasversali, come la transizione green ed energetica. Grazie a queste funzionalità, lo strumento si prefigge di facilitare la transizione verso un futuro digitale più sostenibile ed efficiente.

L’ingegnere ha dimostrato la sua vasta esperienza in diversi progetti e ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti nel campo delle telecomunicazioni. È stato uno degli ideatori del Piano Telematico nazionale e ha contribuito significativamente alla promozione e al progresso della telefonia nel mondo.

L’accordo tra la Provincia autonoma di Trento e il Quadrato della Radio si inserisce nell’ambito degli investimenti sull’innovazione e il digitale, con l’obiettivo di implementare le risorse del Piano nazionale ripresa e resilienza (Pnrr) e seguire le indicazioni del governo italiano (“Italia Digitale 2026”) e dell’Unione Europea (“2030 Digital Compass: The European way for the Digital Decade”).

Nicola Barone ha dimostrato un impegno costante e un notevole contributo all’avanzamento delle telecomunicazioni, fornendo soluzioni innovative per favorire il progresso tecnologico e sociale nella Provincia autonoma di Trento. Grazie alla sua esperienza e competenza, Barone è diventato un punto di riferimento fondamentale per la promozione delle telecomunicazioni nella regione e per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini trentini.