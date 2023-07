ANIA, positivo passo avanti su Solvency II

ANIA considera un positivo passo avanti il voto della Commissione per gli affari economici e monetari del Parlamento europeo sulla proposta di revisione di Solvency II.

Maria Bianca Farina, nella foto, Presidente di ANIA, ha così commentato: “Dopo lunghi mesi di negoziato, è importante che il Parlamento europeo abbia approvato a larga maggioranza la sua posizione negoziale in vista del Trilogo con il Consiglio e con la Commissione. È emersa una linea che mira a mantenere elevati livelli di protezione per gli assicurati e, al contempo, potrebbe consentire al settore di incrementare il suo contributo al finanziamento dell’economia reale. Inoltre, vengono confermati e rafforzati i meccanismi anticiclici – quali il Volatility Adjustment – necessari ad attenuare gli impatti delle turbolenze di breve termine nei mercati sulla situazione patrimoniale delle compagnie d’assicurazione. Si tratta di una tappa importante dell’iter legislativo, al cui raggiungimento hanno contribuito la grande professionalità ed esperienza dei rappresentanti italiani in Parlamento. Si può fare ancora molto per migliorare la regolamentazione e concludere l’intero iter nei tempi più rapidi possibili”.