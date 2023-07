NVP firma contratto da 1,4 mln per realizzare i Giochi Olimpici di Parigi 2024

NVP (NVP:IM), PMI Innovativa quotata su Euronext Growth Milan attiva nella realizzazione end‐to‐end di contenuti per network televisivi e servizi broadcasting, comunica la sottoscrizione di un contratto con OBS (Olympic Broadcasting Services) del valore di 1,4 milioni di euro per la realizzazione dei XXXIII Giochi Olimpici che si svolgeranno a Parigi dal 26 luglio all’11 agosto 2024. NVP, dopo la positiva esperienza alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (svolta nel 2021) grazie alle grandi competenze in materia, alla crew tecnica altamente qualificata e alla flotta di mezzi regia di ultima generazione metterà a disposizione di OBS quasi 100 telecamere broadcast UHD e 4 OB van: nello specifico, saranno presenti OB 4 e OB 6 (le regie gemelle), OB 5 e l’ammiraglia della flotta, OB 7 Tutte infrastrutture mobili ultra hi‐tech capaci di produrre in formato 4K HDR nativo e di superare i rigidi standard qualitativi e prestazionali imposti da OBS. Gli OB van NVP saranno impiegati in differenti discipline olimpiche:  OB 4 e OB 6, dopo aver seguito le discipline equestri a Tokyo, si occuperanno rispettivamente delle gare di Cross Country e diDressage e Jumping e pentatlon moderno che siterranno presso la magnifica Reggia di Versailles;  OB 5 e OB 7, invece, saranno dedicati alle competizioni di Canoe Slalom e Canoe Sprint. Anche la scelta della canoa non è casuale in quanto NVP segue da 2 anni le tappe europee del Canoe Slalom World Cup – ICF. Natalino Pintabona, Presidente di NVP: “Dopo la positiva esperienza di Tokyo 2020, NVP è stata nuovamente selezionata dal Comitato Olimpico con il quale la collaborazione prosegue e si rafforza. Saranno ben 4 le regie che metteremo a loro disposizione in occasione dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Siamo felici di lavorare ancora una volta a progetti internazionali di grande rilievo e con partner di livello come OBS.” Massimo Pintabona, nella foto, Amministratore Delegato di NVP:. Dopo 100 anni, la capitale francese ospiterà nuovamente le Olimpiadi: atleti provenienti da tutto il mondo si sfideranno nel cuore di Parigi ed NVP sarà presente con la propria flotta di OB van perseguire diverse discipline olimpiche. Confermiamo ancora una volta la nostra leadership nella realizzazione di produzioni live broadcast di eventi sportivi internazionali di spessore.”